今年1月、元「SMAP」の中居正広が芸能界引退を発表した。元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルが報じられたのが原因である。この件についてはフジテレビ側の対応にも問題があったことが明らかになり、スポンサーが一斉に撤退する大惨事に発展した。

そんな中居が最近になって、YouTubeなどの動画メディアで復帰をするのではないかという噂が流れている。一部週刊誌の記事などでそのことが報じられている。現段階では根拠のない噂レベルの話にとどまっているのだが、はたして本当にそんなことがあり得るのか。現実的に考えると、それが実現する可能性は極めて低いと言わざるを得ない。

中居が自宅に招いた女性に対して具体的に何をしたのかは明らかになっていないが、それをきっかけにして彼女が深刻な精神的ダメージを受けたことはたしかであり、2人の間で起こったトラブルについて示談が成立したのも事実である。フジテレビは女性社員から相談を受けていたにもかかわらず、対応を誤って世間からの信用を失った。

全面的に自身の非を認めたはずだが…

その後、中居自身も引退を表明して、「これで、あらゆる責任を果たしたとは全く思っておりません。今後も、様々な問題に対して真摯に向き合い、誠意をもって対応して参ります。全責任は私個人にあります。改めて、相手さまに対して心より謝罪申し上げます」と全面的に自身の非を認めるコメントを発表した。

今後、彼が復帰を試みるのであれば、当然ながらこの騒動に対する説明責任が発生する。全責任は自分にあると言い切った人間が、どういう理由で復帰ができると考えたのかということを、自らの言葉で説明しなければならないはずだ。

しかし、現実的には彼がそれを行うことはまず考えられない。なぜなら、中居の代理人弁護士が、フジテレビの第三者委員会が本件についてまとめた内容について、繰り返し反論をしているからだ。

第三者委員会は報告書の中で、中居が女性アナウンサーに対して行った行為に関して、世界保健機関（WHO）の定義に照らして「性暴力」があったと認定をしているのだが、中居の代理人弁護士は「一般的に性暴力という言葉から想起されるような行為ではなく、また不同意によるものではなかった」と主張している。

その後も第三者委員会と中居側の弁護士による応酬は続いていて、決着の気配が見えない。代理人弁護士がそのように主張するということは、それは中居本人の考えでもあるということだ。「全責任は私個人にあります」と主張した人間の行動とは思えない。

説明責任が残っている

仮に、報告書から「性暴力」という表現が取り除かれたとしても、状況が大きく変わるわけではない。女性が苦しんだこと、トラブルを認めて示談したこと、フジテレビの崩壊、中居の謝罪と引退という事実は消えない。そこに説明責任が残り続ける以上、復帰の道は閉ざされていると見るのが妥当である。

これまでの芸能活動の中で、中居は自身の素性をほとんど語らないスタイルを貫いてきた。歌が下手であること、不良っぽい育ちであること、LINEやSNSができないアナログな一面があることなど、いくつかの「イジられどころ」は用意しているが、それ以外については頑なに語ろうとせず、プライベートのことは誰にも触れさせない態度を取ってきた。それは彼のトークや仕切りの実力、そしてジャニーズ事務所の看板タレントという立場があったからこそ成立していた構造である。

そうやって弱みを見せずにずっと守られてきた彼のような人間が、テレビ局を揺るがすような大きな不祥事を起こした後に、自らをさらけ出してYouTubeなどの公の場に登場して、ゼロからやり直す覚悟を持てるだろうか。

常識的に考えれば、それはほぼ不可能である。閉じられた会員制のファンサイトなどで、自分のファンに向けて限定的な発信をすることはあるかもしれないが、YouTubeのような開かれた場所に姿を現すとは考えにくい。

バラエティタレントとしての中居はSMAP時代から一貫して「自ら表現をする人間」ではなく、「場を調整して他人を引き出す人間」として存在してきた。司会者として自分が目立つのではなく、周囲を回すことで全体のバランスを取ることに特化してきた。

動画配信は“自分”を打ち出す場

だが、YouTubeなどの動画配信の世界は基本的に「自分が発信者であること」を前提とした舞台である。自分の視点を打ち出し、自分自身を前面に出さなければならない。自分を出さずに相手に語らせることを得意としてきた彼にとって、配信者として1人で表現をするのは不得手なのである。

もちろん、彼のファンが純粋に復帰を望む気持ちは理解できなくもない。しかし、現実問題として、彼が説明責任を果たさずに公の場に戻ることは不可能だろう。今の中居に本当に求められているのは、自身が発表した引退コメントを今一度読み直して、そこに書かれている通りの誠実な対応をすることだ。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）