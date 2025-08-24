TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』、OP＆EDをTRiDENTが担当！「恋のマジックポーション」をカバー
2025年10月からの放送開始が予定されているTVアニメ『ポーション、わが身を助ける』のオープニング＆エンディング曲を、メジャーデビューを発表したばかりのガールズロックバンド「TRiDENT(トライデント)が担当することが明らかとなった。
オープニング曲は、80年代から90年代にかけてバンドブームを牽引したロックバンド「すかんち」の名曲「恋のマジックポーション」に決定。TRiDENTが伝説の名曲をカバーする。また、エンディング曲となる「MIRACRADE」はTRiDENTのオリジナル楽曲で、TRiDENTらしい疾走感溢れるナンバーになる。
(C)岩船晶・戸部淑・イマジカインフォス／「ポーション、わが身を助ける」製作委員会
オープニング曲は、80年代から90年代にかけてバンドブームを牽引したロックバンド「すかんち」の名曲「恋のマジックポーション」に決定。TRiDENTが伝説の名曲をカバーする。また、エンディング曲となる「MIRACRADE」はTRiDENTのオリジナル楽曲で、TRiDENTらしい疾走感溢れるナンバーになる。
(C)岩船晶・戸部淑・イマジカインフォス／「ポーション、わが身を助ける」製作委員会