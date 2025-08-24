Ã¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦♡¡Ö200±ß¤¹¤ë¤À¤±¤¢¤ë¤ï¡ª¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçÍ¥¾¡¤Ê·ã¤«¤ï100¶Ñ¥Ý¡¼¥Á
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥óPVC¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë♡¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ý¡¼¥Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥½¡¼¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥óPVC¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¡£¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·³è¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡
²Á³Ê¤¬¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤È¾¯¤·ÁÆ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ËÄ¾ÀÜ¥ê¥Ü¥ó¤òÄÌ¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇØÌÌÂ¦¤ËÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤È°ú¤Ã³Ý¤«¤é¤º¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¤ä¿ä¤·³è¥Ý¡¼¥Á¤ËÂç³èÌö¡ª
¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¤½¤³¤½¤³¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÄ¾¤·ÍÑ¥³¥¹¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ì¤¿Êª¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·³è¥°¥Ã¥ºÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹♡
¥¢¥¯¥¹¥¿¤ä¥¢¥¯¥¡¼¤Ê¤É¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¾åÉô¤Ë¥ë¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Á¥ã¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥óPVC¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£