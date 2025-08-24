リアーナ、分娩室でもゴージャス！ 約330万円のジュエリー着用ショット公開
歌姫リアーナ（37）が国際女性デーにあわせ、出産直後のゴージャスすぎる写真をインスタグラムで公開し話題を集めている。
【写真】約330万円のジュエリーを着用した出産時ショット
公開されたのは長男RZA（2歳）と次男ライオット・ローズ（1歳7か月）の誕生時に撮影された2枚の写真。長男出産時のショットでは、リアーナが複数のネックレスを重ね着けしており、その中には約330万円相当のブライオニー・レイモンド製ゴールドメダリオンも含まれていた。さらに次男出産時の写真では、ピンクのセリーヌのサングラスをかけて新生児を抱きかかえる姿が収められ、分娩室とは思えない華やかさを放っている。
リアーナは投稿に「女性として最もパワフルなこと…それは私の小さな奇跡たち！」とコメントし、真珠とサングラス姿での出産について「いろいろ起きてたから聞かないで」とユーモアを添えた。
第一子妊娠時からマタニティスタイルの常識を覆してきたリアーナ。スーパーボウルでの第2子妊娠サプライズ発表も記憶に新しい。分娩室でも自身のスタイルを貫く姿に、改めて“唯一無二のスター”としての存在感を見せつけた。
引用：「Rihanna 」インスタグラム（＠badgalriri）
