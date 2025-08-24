¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»ÄÁý²Ã¡Û »°É©£Õ£Æ£Ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î15Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î8·î8Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1617ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡3,427¡¡¡¡ 10,053¡¡¡¡¡¡2.26
£²¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,109¡¡¡¡¡¡2,725¡¡¡¡¡¡0.90
£³¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥× ¡¡¡¡¡¡2,105¡¡¡¡¡¡4,413¡¡¡¡¡¡4.91
£´¡¥<3048> ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¡¡¡¡¡¡1,760¡¡¡¡¡¡3,442¡¡¡¡¡¡0.10
£µ¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,640¡¡¡¡¡¡8,964¡¡¡¡¡¡8.87
£¶¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,557¡¡¡¡¡¡5,757¡¡¡¡¡¡0.78
£·¡¥<3387> ¥¯¥ê¥ì¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡1,014¡¡¡¡¡¡7,711¡¡¡¡¡¡0.05
£¸¡¥<8276> Ê¿ÏÂÆ² ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡673¡¡¡¡¡¡2,935¡¡¡¡¡¡0.02
£¹¡¥<8801> »°°æÉÔ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡651¡¡¡¡¡¡1,165¡¡¡¡¡¡1.33
10¡¥<7611> ¥Ï¥¤¥ÇÆü¹â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡581¡¡¡¡¡¡1,498¡¡¡¡¡¡0.06
11¡¥<7550> ¥¼¥ó¥·¥ç£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡577¡¡¡¡¡¡¡¡683¡¡¡¡¡¡0.17
12¡¥<9418> £Õ£Î£Å£Ø£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡573¡¡¡¡¡¡1,508¡¡¡¡¡¡3.34
13¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡522¡¡¡¡¡¡1,795¡¡¡¡¡¡5.25
14¡¥<8167> ¥ê¥Æー¥ë£Ð£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡495¡¡¡¡¡¡1,254¡¡¡¡¡¡0.05
15¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡467¡¡¡¡¡¡1,179¡¡¡¡¡¡4.18
16¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡425¡¡¡¡¡¡1,773¡¡¡¡¡¡3.75
17¡¥<7085> ¥«ー¥Ö¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡393¡¡¡¡¡¡1,050¡¡¡¡¡¡0.18
18¡¥<9861> µÈÌî²È£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡378¡¡¡¡¡¡3,199¡¡¡¡¡¡0.04
19¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡371¡¡¡¡¡¡1,539¡¡¡¡¡¡1.09
20¡¥<7182> ¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡347¡¡¡¡¡¡1,523¡¡¡¡¡¡0.84
21¡¥<5020> £Å£Î£Å£Ï£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡345¡¡¡¡¡¡1,089¡¡¡¡¡¡1.56
22¡¥<8160> ÌÚÁ¾Ï© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡337¡¡¡¡¡¡¡¡951¡¡¡¡¡¡0.08
23¡¥<9023> Åìµþ¥á¥È¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡325¡¡¡¡¡¡¡¡977¡¡¡¡¡¡4.61
24¡¥<9842> ¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º ¡¡¡¡¡¡¡¡323¡¡¡¡¡¡3,350¡¡¡¡¡¡0.05
25¡¥<9644> ¥¿¥Ê¥Ù£Ã£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡314¡¡¡¡¡¡¡¡636¡¡¡¡¡¡0.32
26¡¥<6753> ¥·¥ãー¥× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡307¡¡¡¡¡¡2,203¡¡¡¡¡¡1.16
27¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡302¡¡¡¡ 15,147¡¡¡¡¡¡5.29
28¡¥<3923> ¥é¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡301¡¡¡¡¡¡¡¡764¡¡¡¡¡¡0.47
29¡¥<7545> À¾¾¾²°¥Á¥§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡294¡¡¡¡¡¡2,716¡¡¡¡¡¡0.03
30¡¥<3103> ¥æ¥Ë¥Á¥« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡280¡¡¡¡¡¡1,462¡¡¡¡¡¡1.65
31¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡258¡¡¡¡¡¡6,873¡¡¡¡¡¡2.66
32¡¥<7630> °íÈÖ²° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡235¡¡¡¡¡¡1,183¡¡¡¡¡¡0.19
33¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡233¡¡¡¡¡¡2,881¡¡¡¡¡¡8.79
34¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡222¡¡¡¡¡¡¡¡534¡¡¡¡¡¡1.93
35¡¥<3543> ¥³¥á¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡213¡¡¡¡¡¡¡¡426¡¡¡¡¡¡0.18
36¡¥<2157> ¥³¥·¥À¥«£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡213¡¡¡¡¡¡3,405¡¡¡¡¡¡0.13
37¡¥<3046> £Ê£É£Î£Ó£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡209¡¡¡¡¡¡¡¡940¡¡¡¡¡¡0.22
38¡¥<8750> Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡206¡¡¡¡¡¡1,275¡¡¡¡¡¡2.11
39¡¥<8233> ¹âÅç²° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡199¡¡¡¡¡¡¡¡580¡¡¡¡¡¡0.70
40¡¥<3612> ¥ïー¥ë¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡188¡¡¡¡¡¡¡¡520¡¡¡¡¡¡0.20
41¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡187¡¡¡¡¡¡2,013¡¡¡¡¡¡2.38
42¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡183¡¡¡¡¡¡1,642¡¡¡¡¡¡6.39
43¡¥<4668> ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡175¡¡¡¡¡¡1,065¡¡¡¡¡¡0.07
44¡¥<3232> »°½Å¸ò£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡174¡¡¡¡¡¡1,719¡¡¡¡¡¡0.12
45¡¥<2749> £Ê£Ð£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡161¡¡¡¡¡¡2,017¡¡¡¡¡¡0.67
46¡¥<7513> ¥³¥¸¥Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡137¡¡¡¡¡¡1,729¡¡¡¡¡¡0.07
47¡¥<9052> »³ÍÛÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡136¡¡¡¡¡¡¡¡224¡¡¡¡¡¡0.13
48¡¥<8601> ÂçÏÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡135¡¡¡¡¡¡¡¡568¡¡¡¡¡¡4.26
49¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨ ¡¡¡¡¡¡¡¡132¡¡¡¡¡¡¡¡381¡¡¡¡ 29.52
50¡¥<4689> ¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー ¡¡¡¡¡¡¡¡131¡¡¡¡¡¡¡¡338¡¡¡¡ 54.70
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹