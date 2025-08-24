¡Ö±³¤À¤í!?¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±éµ»¡Ä¡Ø¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡Ù¤«¤é18Ç¯¡¢¡È¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë½÷Í¥¡ÉÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê39¡Ë¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡Ý¯°ææÆ¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Ëè½µÅÚÍË¤ÎÌë¤ËSNS¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀ¶Á¿¤ò²õ¤·¤¿¤¤¡×Èæ²Å°¦Ì¤¡Ê38¡Ë¤«゙ÂçÃÀÏª½Ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¿åÃå¼Ì¿¿½¸¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ËÂ³¤¯Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖÀêµò¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡£Ý¯°ææÆ±é¤¸¤ë·º»ö¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤¬¡¢¿Í¼Á¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼¡¡¹¤ÈÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÉðÁõ½¸ÃÄ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤ËÈÈ¿ÍÌò¤È¿Í¼ÁÌò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï°ì¿·¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë½÷Í¥¤ÏËè²ó¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉðÂ¢¤ÎºÊ¡¦Íµ»Ò¤ËÊ±¤¹¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¤À¡£
Èæ²Å°¦Ì¤¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡È¿Í¼Á¡É¤ò±é¤¸¤ëÈæ²Å°¦Ì¤
¡¡Íµ»Ò¤ÏÉÒÏÓ¿´Â¡³°²Ê°å¤Ç¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Ç¤ÏÅö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿³¦À±Æ²ÉÂ±¡¤¬µ´¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀêµò¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Ç¤ÏÆæ¤ÎÃË¤ËÏ¢¤ì²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ó¤Ë»þ¸ÂÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤È»¶¡¹¤ÊÌÜ¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤â¥É¥é¥Þ¤Î°åÎÅ´Æ½¤¤ÇÌ¼¤Î¤¨¤ß¤ê¡ÊµÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡Ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡×¤Ë¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿Í¼ÁÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èæ²Å¤Ï¡¢À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡Ö¡È¿Í¼Á´·¤ì¡É¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¸Î¶¿¤Î²Æì¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÍÛµ¤¤µ¤È¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤ÏÈæ²Å¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡Èæ²Å¤ÏÃæ³Ø¤Î»þ¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬½Î¤ÎÀèÀ¸¤Î¾Ò²ð¤Ç²Æì¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£2004Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢²Æì¡¦ÃÝÉÙÅç¤ÇÊë¤é¤¹ÃÏ¸µ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Èæ²Å¤Ï¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¿ô¹Ô¤ÎÂæ»ì¤ÇNG¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨1¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×2022Ç¯11·î3Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤«1Ç¯¤ÎÍ±Í½¤òÆÀ¤Æ¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÃù¶â20Ëü±ß¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¾åµþ¡£¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±þÊç¼Ô2156¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¸«»ö¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀõÁÒ²ÆÈþÌò¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
21ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¼ç±é¢ª¼¡¤ÎºîÉÊ¤¬·è¤Þ¤é¤º¡Ä
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Èæ²Å±é¤¸¤ë²ÆÈþ¤¬º§Ìó¼Ô¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë´ä¼ê¸©¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢½÷¾¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î²ÆÈþ¤ÏÎ¹´Û¤Î¸·¤·¤¤ÙÝ¤ä¤·¤¤¿¤ê¤Ë´·¤ì¤º¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿È¯¤òÇã¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎË¸³²¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç²ÆÈþ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡È¿·¿Í¡É¤Ç¤¢¤ëÈæ²Å¤Îº®¤¸¤êµ¤¤Ê¤¤ÁÇÄ¾¤Ê±éµ»¤¬Êª¸ì¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹À¥¤¹¤º±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÆ³¤¯Ìò¤É¤³¤í¤òÃ´¤Ã¤¿Èæ²Å¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬È´¤±¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥é¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£µì¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ¢´Ô¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÄ«¥É¥é»ëÄ°¼Ô¤Ï´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Ë¤ÏÄ¾¸å¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Èæ²Å¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¼¡¤ÎºîÉÊ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀïÎ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈæ²Å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä«¥É¥é½ªÎ»¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ï¢¥É¥é¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤Ë·È¤ï¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Èæ²Å¤ÎÂ¾¤Ë»³²¼ÃÒµ×¡¢¿·³À·ë°á¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ÀõÍøÍÛ²ð¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÈæ²Å¤Ï°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Èæ²Å¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢5¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Ê¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëºãÅç¤Ï¤ë¤«¡£Âå¡¹°å»Õ¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤â¤Þ¤¿°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ´Ç¸î»Õ¤ÎÆ»¤Ø¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Õ¥§¥í¡¼¥É¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ÇÈà¤é¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¤Þ¤¿ÆñÉÂ¤ò´µ¤¦Îø¿Í¤È¤Î»àÊÌ¤ò·Ð¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÛù¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¾ï¤ËÎäÀÅÄÀÃå¤Ç´¶¾ð¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÀá¡¹¤äÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¿Í´ÖÌ£¤¬Þú¤ß½Ð¤ëÈæ²Å¤Î±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤ä¤ì¤Þ¤¹¡¢»ä¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ë
¡¡°Ê¹ß¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤º¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØDOCTORS¡ÁºÇ¶¯¤ÎÌ¾°å¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØTWO WEEKS¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤È¤ê¤ï¤±¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Î±Æ¶Á¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¿ÍÀ¸¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤È¡Ø¤É¤ó¤ÈÀ²¤ì¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈæ²Å¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤â¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÇÃå¼Â¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü2¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¡Ö¤ä¤ì¤Þ¤¹¡¢»ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤ÏÅ¬±þ¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¼ÅÄ¶³»Ò¤ÎÂåÌò¤Ç¡Ø¿ä¤·¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤òµÞ¤¤çÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î»þ¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1½µ´Ö¡¢¤«¤Ä½Ð±éºî¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂåÌò¤ò²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤¿Èæ²Å¡£
¡¡³°¸«¤À¤±¤Ï¹¥¤ß¤ÊÇ¯²¼¤Î¥À¥á¥ó¥º¤òÃæ¿È¤âÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ½÷À¼ÒÄ¹¤ò¡¢µ¤¹â¤¯¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¹¥±é¤·¡¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢°½÷¤È¤â¸À¤¨¤ëÌò¤Çµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡Ø½ã°¦¥Ç¥£¥½¥Ê¥ó¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÌòÊÁ¤ÎÉý¤â¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀêµò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÈæ²Å¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÀêµò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇBµé´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤ÇÈæ²Å±é¤¸¤ëÍµ»Ò¤¬Áë¤«¤éÍî²¼¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò´Ö°ìÈ±¤ÇÉðÂ¢¤¬½õ¤±½Ð¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ï¤´°¦ÕÈ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÌò¼Ô¤Î±éµ»¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈæ²Å¤Î°ÂÄê´¶¤¢¤ë¼Çµï¤¬ºîÉÊ¤ÎÅÚÂæ¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤ÏÍµ»Ò¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥Ú¼¼¤ÇÉé½ý¼Ô¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¡È¸«¤»¾ì¡É¤¬Â¿¤á¡£ÉÒÏÓ³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ê¤Ä¤¡¢ÎäÀÅ¤Ê¤¬¤é¤âµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤¬Êª¸ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Íµ»Ò¤ÎÄï¤Ç¡¢ÉðÂ¢¤ÈÆ±¤¸¤¯·Ù»¡´±¤Î°Ë¿áÍµ»Ö¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬ÍÅ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÈÌ¼ã¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£5Ç¯Á°¡¢Îø¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë¼«»¦¤·¤¿»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë°Ë¿á¤ÏÍÅ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¼Â¤ÏÉðÂ¢¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Ë¿á¤ÎÌÜÅª¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£º£¸å¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Íµ»Ò¤¬Äï¤Ø¤Î°¦¾ð¤È¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÄÀµµÁ´¶¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Èæ²Å¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢1·î¤Ë18Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤·¡¢3·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈæ²Å¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö20Ç¯Á°¤Ë¾åµþ¤·¤ÆÍè¤¿»þ¤ÎÍÍ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÄ©¤àÍÍ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Î¼«Ê¬¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤¤ëÈæ²Å¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÆÑ ¤È¤ê»Ò¡Ë