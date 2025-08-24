8月25日(月)＆9月1日(月)深夜24時30分から2週連続放送「バカリズムの10文字ホラー」！世界最短の極上ホラー「10文字ホラー」をテレビ番組化！MCはバカリズム＆ヒコロヒー！3人のホラー好き芸能人マヂラブ野田・美村里江・インパルス板倉がお題の10文字ホラーを独自に解釈しオリジナル・ショートホラードラマを生み出します！

テレ東では、8月25日（月）と９月１日（月）深夜24時30分から2週連続で新番組「バカリズムの10文字ホラー」を放送します。

10文字の言葉だけで読む人をゾクっとさせる【10文字ホラー】。SNSで氏田雄介氏が投稿を呼びかけたところ10万件以上の投稿が集まり、その中から厳選作品が書籍化もされた「世界最短の極上ホラー」です。この番組では毎週1つの「お題10文字ホラー」を3人のホラー好き芸能人が独自に解釈。ストーリーのプロットを考案し、それを元にホラー映画監督が縦型ショートドラマを撮影します。三者三様、解釈の違いを楽しむホラードラマ・バラエティです。

ストーリーのプロットを考案するホラー解釈人はマヂカルラブリー・野田クリスタル、俳優の美村里江、インパルス・板倉俊之の３人。【耳を取っても声がする】【明日の死者は７人です】という２つの10文字ホラーを独自に解釈します。かつて２ちゃんねるのホラー板に入り浸っていたという”隠れホラーマニア“マヂラブ野田は自分の趣向を存分に発揮したらしさ全開の作品を考案。家にホラー映画作品がズラリと並ぶ・美村は俳優ならではの目線でドラマを構築します。一方、インパルス板倉は「実はホラーには全く興味がない」と言い放ちプロット作りが大難航！果たしてどんな作品を送り出すのか？そして３人のホラー解釈人が発案したプロットをもとにホラー作品一筋20年の夏目大一朗監督・福谷孝宏監督が映像化します。

そんな三者三様の10文字ホラードラマを見守るのはバカリズムとヒコロヒー。今回の作品は縦型サイズで撮影。没入感を高めるために２人はスマートフォンで鑑賞します。バカリズムが思わず「わぁわぁ！」と絶叫しヒコロヒーは思わず目を背けたゾクゾクするショート・ホラードラマの数々！夏の終わりの深夜、是非ゾミゾミしながらご覧ください！

≪出演者コメント≫

■バカリズム

いい意味で「嫌な」番組でした。あんまりホラーに免疫がないので本当に怖かったです。声出しちゃいました。板倉さんがホラー得意じゃないと言いながら、板倉さんらしさ満点のめちゃくちゃ怖い作品を作ってきたことが印象的でしたね。本当に怖い短い動画を２週で６本堪能できますのでよかったら観てください。多分、観終わった後は僕みたいにグッタリします（笑）

■ヒコロヒー

いや～怖かったですね。このスタジオ（日本家屋）も収録中に２階で音が鳴ってたりしていてたのがむっちゃ怖いっていう。

解釈人３人の「ホラー」という概念の違いが明確に見られて面白かったです。短い時間で怖い思いをしたいという方は是非とも見ていただきたいなと。ホラーといってもこんなに種類があるのかということを楽しんでいただけるかと思います。

≪スタッフコメント≫

＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞

バカリズムさんも驚いてましたが、ドラマがとにかく本格的です！私はバラエティの人間でドラマなんて撮れないのでホラー監督さんたちの仕事ぶりには圧倒されました…！今回、縦型で撮影したドラマは番組公式TikTokにアップしますので、是非スマホでもご覧ください！怖さが増します。

≪番組概要≫

【タイトル】 バカリズムの10文字ホラー

【放送日時】 2025年8月25日（月）& 9月1日（月）深夜24時30分～25時00分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!

▶TVer：https://tver.jp/

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶ U-NEXT： https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 【MC】バカリズム ヒコロヒー

【ホラー解釈人】板倉俊之（インパルス）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、美村里江

【公式X】 @tx_10moji

【公式TikTok】 @10moji_tx

