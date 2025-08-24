パドレスのマイク・シルト監督（57）が23日（日本時間24日）、本拠でのドジャースとの首位攻防第2戦を前に取材対応。22日のドジャースとの首位攻防初戦でマニー・マチャド内野手（33）が見せた一塁へのヘッドスライディングに理解を示した。

マチャドは前日の初戦の2―1の8回2死三塁の打席で、中前に抜けそうなゴロを放ったが、相手遊撃手・ベッツが飛びついて捕球。それでもマチャドはセーフをもぎ取ろうとヘッドスライディングで一塁に突っ込んだ。惜しくもアウトとなり、追加点は奪えなかったもののチームリーダーとして勝利への執念を見せた。

指揮官はこのプレーについて、監督として彼にそういうプレーをしてほしいかと問われると「良い質問だね。内部でも少し議論したことがある。基本的に私は“こうするな”と制限を設けることはしない。選手には勝つために積極的にプレーしてほしい。マニーはまさに勝利につながるプレーをしようとした。もちろん健康第一だが、選手は身体を使って競い合うものだ。彼は勝利のためのあのプレーを選び、それを私は尊重する」と話した。

マチャドは前日の試合後、ヘッドスライディングについては「ただ追加点を取ろうとしただけ。リリーフ陣にとっても保険的な点は大事だから」と説明。今後も続けるかについては「足はもう若い頃みたいには動かないし（笑い）。あまり滑り込みもしたくないので、もうあれはやらないだろうね」と苦笑いしていた。