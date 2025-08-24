シンガーソングライターの松本千夏(27)が23日、渋谷WWWで行われたライブと、自身のインスタグラムなどで「この度結婚いたしました」と報告した。結婚を発表したライブには、幼なじみで男性5人組のYouTuberコムドットのメンバー・ゆうま（悠馬）とシンガーソングライターの瑛人も出演。松本の結婚を祝福した。



【写真】結婚を発表した松本千夏 幸せいっぱい♥コムドット・ゆうま、瑛人がゲスト出演したライブで

結婚相手については「日々高めあい、笑い合える最強の相棒が家族になり」と紹介。「より自由に、より豊かな心で音楽と向きあっていける気がしています」と、結婚が遠賀にも好影響を与えているとした。



ファンには「高2から始めた音楽活動も気がつけば11年。昔から変わらず応援してくださる皆様、会いにきてくれる皆様、私の音楽を聴いてくれる皆様一人一人に心から感謝しています」と感謝。「これからも自分が信じる道を突き進んで、やりたい事は全部やって、私の音楽や活動を楽しんでくれるお客さん一人一人の心を動かし続けられるよう精進します」とつづった。



松本は2021年にリリースしたデジタルシングル「歌って」でデビュー。日常で直面する出来事とその時に感じたリアルな思いを歌詞にし、伸びやかな歌声が特徴的。2024年8月に東京ドームで開催された『Creator Dream Fes 2024 ～produced by Com.～』でゆうまとのコラボ曲「僕らのまま」を約4万人の観客の前で披露。そのライブ映像はYouTubeにて約350万回再生している。



