ÉÍ¾¾¡¦»ÔÌîÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¡¡·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤Ë½»¤àÃË¡Ê44¡Ë¤òÂáÊá¡¡ÃË¤Ï¾ÂÄÅ·Ù»¡½ð¤Ë¼«¤é½ÐÆ¬
8·î21ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»ÔÌîÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç23Æü¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë½»¤àÃË¤¬¾ÂÄÅ·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÍÆµ¿¤ÇÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»ÔÌîÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï21Æü¸áÁ°4»þ¤´¤íÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÉÍ¾¾»ÔÌîÅ¹¤Ç¡¢½÷ÀÅ¹°÷¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½7Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÍâÆü¤ËÈÈ¿Í¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢ÃË¤¬¾ÂÄÅ·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£