¡Ögo down in flames¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅú¤¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ögo down in flames¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¸«»ö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢´°Á´¤ËÂæ¤Ê¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤êÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ögo up in flames¡×¤ä¡Ögo up in smoke¡×¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖUnfortunately, the whole project went down in flames.¡×
¡Ê»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï´°Á´¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô