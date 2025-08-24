¤À¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸å²ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¸ÅÂå¥í¡¼¥ÞÅ¯³Ø¼Ô¤¬2000Ç¯Á°¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿Ž¢¤½¤ÎÆüŽ£¤Ø¤ÎÈ÷¤¨
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥ì¥¤¥Ë¡¼Ãø¡¢Äá¸« µª»ÒÌõ¡Ø¿´²º¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ëÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö»à¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡×
¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÀ¸Â¸Ãæ¤Ë¼Å¤Ö¤Ù¤¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤¿¤ëÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î»à¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÈà¤é¤Ï½õ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Í¥«¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÌ£¤ï¤¤¤Ä¤¯¤½¤¦¡×¡£¤½¤ì¤Ï²æ¤¬»Ò¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸¢Íø¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¡£
¥¹¥È¥¢Å¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢»ä¤Ï¡¢»à¤Ê¤É°Õ¼±¤»¤º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»à¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ±¢µ¤¤¯¤µ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¡¦¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Î3¿Í¡Ê¥»¥Í¥«¡¢¥¨¥Ô¥¯¥Æ¥È¥¹¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¢¥¦¥ì¥ê¥¦¥¹¡Ë¤Î¶µ¤¨¤Î±ü¿¼¤¯¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÂÁ©²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Í§¿Í¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤ËÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢º£¤³¤Î¾ì¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥»¥Í¥«¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤µ²±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤µ²±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ì¤·¤ó¤À¤êÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÀÜ¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥¢ÇÉ¤¬ÍÑ¤¤¤¿ÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¸µ¤Î¥é¥Æ¥ó¸ìfuturorum malorum proemeditation¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡Ö°Å¤¤Ì¤Íè¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡×¡Ë¡£º£ÆüÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶¦¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤Éµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº£¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÊÕ¤ÎÄ®¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¤Õ¤é¤ê¤È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÂ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ó²°¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥í¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤·¤é¤ÈÈà½÷¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤è¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¡×¡£»ä¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤ÆºÂ¤ê¡¢¤¤¤½¤¤¤½¤ÈÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥½¡¼¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥í¡¼¥ë¤òËËÄ¥¤ê¡¢°ìÊý¤ÇÈà½÷¤Ï»ä¤È¤Î²ñÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÍ§¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°Ö¤á¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¸å²ù¤òÀ¸¤à
¤Ç¤â¸å¤Ë¡¢Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ò°Ö¤á¤¿¤ê»Ù¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤·¤é¡©¡×¤È¡£¤¤¤¤¤¨¡£¤½¤ì¤Ï¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤ÇÈà½÷¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ä¤ÏÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤Éµ¤¤â¤½¤¾¤í¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂô»³Èà½÷¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂô»³¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¡Ê¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤òËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£¤¹¤°¤Ë¡½¡½¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿È¶á¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤à¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶µ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡£
¢£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î»à¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¸ú²Ì
¥¹¥È¥¢Å¯³Ø¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¾¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ìÀá¤Ï¥¨¥Ô¥¯¥Æ¥È¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÄï»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥¢Å¯³Ø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¥¨¥Ô¥¯¥Æ¥È¥¹¤ÎÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Î¿Í¡¹¤Ï²øÊª½¸ÃÄ¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãç´Ö¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬ÌÀÆü»à¤ó¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¾¡¼ê¤Ê¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍÑ¿´¤·¤Æ¤â°¤¤¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¡¢»à¤¬³§¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï»à¤Ì¤È¤¤âÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬²á¼º¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬Ìô¤Î²á¾êÀÝ¼è¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ¬¤ò¤Ò¤É¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ï´í¸±¤ÇÉÔ°ÂÄê¤À¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥¢ÇÉ¤Ï¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿É¤µ¤òÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¡×¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë
ÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤Ï¡¢»à¤ò¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¡¡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤òÀµ¤·¤¯¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯ÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤È»ä¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ¾¸å¤Ë²ñ¤¤¡¢¥¹¥È¥¢Å¯³Ø¤Î¼ÂÁ©¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥È¥¢Å¯³Ø¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤ò»î¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬³§»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÉÔ°Â¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ°¦¤Î²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤È¶¦¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï³§¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤Æ¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¬ÅÙ¤Ê»ë³Ð²½¤Ï¡Ö°ì½Ö¤À¤±¡×
¥·¥É¥Ë¡¼¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Ï»ä¤Ë¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤Ï½¬´·Åª¤Ë¹Ô¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤È´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¤Á¤é¤Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤È¡£Èà¤Ï²¿ÅÙ¤âÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¤¤¶Ú½ñ¤¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤â´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¡£Èà¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊÝ¸±¾Ú½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤µ¡½¡½¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤â´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢¤¿¤È¤¨°¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ï²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¤À¡£¤¿¤À¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³§¤¬ºÆ¤ÓÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
Èà¤Î½õ¸À¤Ë¤ÏÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é2¡¢3¥«·î¸å¤Î2020Ç¯3·î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¹ñ¶¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ï²È¤«¤é5¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤º¡¢²ÈÂ²¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î2019Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢»ä¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤·¤é¡©
¢£ÊÌ¤ì¤òÁÛÁü¤·¤¿½Ö´Ö¡Öº£¡×¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë
·ë²Ì¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬¤½¤ó¤Ê¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¢¤Î2Ç¯´Ö¤ËÂç»ö¤Ê²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¡¢Áòµ·¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢³§¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬ÅöÁ³¤À¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½£¶¤ÎÊÄº¿¤Ç²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2Ç¯°Ê¾å¤Î´Ö¡¢»ä¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê»ë³Ð²½¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤¤¡¢¤¿¤À¤·¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Î½õ¸À¤É¤ª¤ê¤Ë¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤±¤ËÎ±¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¬°ì»þÅª¤Ë²ò½ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¬Î¾¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ëè²ó¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎË¬Ìä¤Ç¤¢¤ê¡¢¶á¡¹»ä¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¤Î¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½Ö¤À¤±¤Á¤é¤Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÌ£¤ï¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤òËè²ó¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë´î¤Ó¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥ì¥¤¥Ë¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
±Ñ¹ñ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù»æ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ëè½µ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¥é¥à¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥ì¥¤¥Ë¡¼¤ÎÆüµ¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãøºî¤Ï¡ØThis Restless Life¡Ù¡ØWild Things¡Ù¡ØWellmania¡Ù¡£¡ØWellmania¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¶¦Æ±À©ºî¼Ô¡¦Éû¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥ì¥¤¥Ë¡¼¡Ë