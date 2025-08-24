Instagramアカウント「maro__yoshi」に投稿されたのは、出産で9日間入院した後、赤ちゃんと一緒に帰った時の犬の様子。

犬は熱烈大歓迎をしてくれたようで…？思わずほっこりしてしまう動画は14万7000回再生を突破し、「素敵なお兄ちゃん」「最高の兄妹になる」といった声が寄せられています。

【動画：出産で9日間の入院→赤ちゃんと一緒に帰ったら、犬が…あまりにも愛おしい『熱烈大歓迎の様子』】

熱烈大歓迎！

お家で暮らしているのは、豆柴の男の子「まろ」くん。出産のために9日間入院していたママは、この日赤ちゃんと一緒にお家に帰ってきたのだそう。

赤ちゃんを初めて見た瞬間、「きゅーんきゅーん」と声を出し、前足をちょいちょいして熱烈大歓迎のまろくん。ママとの再会に喜びながらも、赤ちゃんのこともかなり気になっている様子。

赤ちゃんが気になる！

まろくんはママが抱っこしている赤ちゃんの匂いをクンクンと嗅いでは、前足をちょいちょい。もう一度クンクンしては、再び前足をちょいちょい。全力で赤ちゃんの匂いを確認しています。

ママの入院中は、ママのご両親にお世話してもらっていたまろくん。心配していたママでしたが、ドッグランにも行き充実した時間を過ごせたといいます。久しぶりにママと、初めて赤ちゃんとも会えて、まろくんは大興奮です…！

将来が楽しみすぎる

まろくんはケージに入ってからも、赤ちゃんの匂いをクンクンし、2本足で立ってちょいちょい。その表情はとっても朗らかで嬉しそう。将来は、赤ちゃんと良い兄妹になれそうな予感しかしません。

「絶対ヤキモチ妬くから、まろともちゃんと触れ合いたい」とまろくんへの愛情もたっぷりのママ。いつか、赤ちゃんとまろくんが仲睦まじく遊んでくれる日が今から待ち遠しくてたまりません。

投稿には「素敵なお兄ちゃん」「最高の兄妹になる」「大喜び！！」「遊びたい遊びたい！なまろくん可愛い」「可愛い2人の触れ合いが楽しみ」「まろくんと共に育っていくベビちゃん幸せですね」といったコメントが寄せられています。

まろくんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「maro__yoshi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「maro__yoshi」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。