ヨークシャーテリアの『ソフィア』ちゃんが見つめる先にあったのは、おばあちゃんの遺影。不思議で温かいわんこの行動に、たくさんの人が涙しました。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万回再生を突破し、「絶対にわかってる」「泣いてるようにも見える…」「なんて切ないの」といったコメントが寄せられています。

【動画：亡くなったおばあちゃんの仏壇の前で、犬が突然…思わず涙する『まさかの行動』】

おばあちゃんの遺影の前で

亡くなった人がどこに行くのかは誰にも分かりません。しかし、動物たちはときに「見えている」としか思えない行動を取ることがあります。

TikTokアカウント「sophiachan1214」の投稿主さんも、愛犬のヨークシャーテリア『ソフィア』ちゃんの行動に、驚かされたことがあるといいます。この日、ソフィアちゃんが向かったのは、仏壇の前。そこには、今は亡きおばあちゃんの遺影が飾られていたのでした。

切ない声で鳴く姿に涙…

ソフィアちゃんは、おばあちゃんの遺影をじっと見つめたまま、「ワン」と小さな声で鳴いていたのだといいます。それはまるで、おばあちゃんに「どこ行っちゃったの」と語りかけているよう。必死に切ない声をあげる姿に、思わず胸が締め付けられます…。

しかし、ソフィアちゃんにとっては、例え見えなくてもおばあちゃんの存在を感じられていることは確かでしょう。その証拠に、ソフィアちゃんはしばらく仏壇の前から離れなかったといいます。大好きだったおばあちゃんに、一生懸命自分の気持ちを訴えているのかもしれませんね。

この投稿には「たくさんお話ししてて可愛い」「この子には見えてるんだろうね」「ウチの先住犬もそうだった」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「sophiachan1214」には、ソフィアちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「sophiachan1214」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。