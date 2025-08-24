ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬4»°¿¶¡¢ÂÇÎ¨¤â.272¤Þ¤ÇÄã²¼¡ÄÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹ÂÇÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÎÏ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦
¡¡ºå¿À¤Ï23Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î»î¹ç¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç26ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤À¤¬¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨.206¤È¤ä¤ä¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡¢º´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹ÂÇÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤»þ¤Îº´Æ£¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬³«¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¾¶á8»î¹ç¤Ç¤â13»°¿¶¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÇÈ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÇËÜÍè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¿¾õÂÖ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Îº´Æ£¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù