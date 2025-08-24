¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î¡õ¿´ÇÛ¤â¡ÖÉü³è¡ª¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×4½µ¤Ö¤êºÆÅÐ¾ì¤ÎÀéÂå»Ò¤¬ÎÞ
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï25Æü¤«¤éÂè22½µ¡Ö°¦¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¡×¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¡£Ìø°æÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¤¬Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î·ëº§¤ò½Ë¤Ã¤¿Âè18½µ¡¦Âè90ÏÃ¡Ê8·î1Æü¡Ë°ÊÍè4½µ¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÍè½µ¡¢ÀéÂå»Ò¤µ¤óÉü³è¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¡ÖÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¡ÖÀéÂå»Ò¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£