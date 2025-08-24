タレントの新山千春（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。デビュー30周年への思いをつづった。

「30年前の今日 1995/８/24に芸能界デビューすることができました！」と報告。「当時の自分が映ってるTシャツを30年後に着る瞬間！思いが溢れてきて 胸が熱くなりました。30年たった今、こうして30th anniversary Collectionというグッズたちを発売できる環境を幸せに思います」とつづった。

「この日の撮影のために当時のウエストのサイズまでとにかく頑張って落としました！」と最新ショットも披露。「とっても苦労したー笑 すぐに落ちてくれない40代の壁！」と記した。

「10代の頃からわたしを応援し続けてくださっている方、作品や番組、SNSを通してわたしを知って下さって応援してくださっている方、こうしてこのインスタを目にしてくださっている皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです」とファンに感謝。

「お世話になっているスタッフさん方はもちろん、新山にどうかな？と新しい挑戦を提案してくださるスタッフさんや事務所の皆さん、信頼してるマネージャーさん達、仕事が忙しくて疲れ果てて家事ボロボロの日があっても何も言わずに受け止めてくれる旦那さんや娘の もあにも感謝しています」とした。

「当時14歳！地元の青森を離れて、憧れていた芸能界は30年たっても魅力的で この仕事ができて良かった〜と幸せに感じています」と新山。「わたしをデビューさせてくれた事務所の方々や 当時14歳の自分の決断を理解して青森→東京行きを理解してくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです！」とつづった。

「この30th anniversary goodsが、あなた自身の物語とも重なりますように そして届いて手にしてくださった時、少しでも口角上がったら幸せに思います！これからもよろしくお願いします」と記した。