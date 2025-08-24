¹Åç¡¦¿¹²¼¡¡ÌµÇ°£±£´ÇÔÌÜ¡¡µåÃÄÆüËÜÅê¼ê£°£¹Ç¯¥Þ¥¨¥±¥ó°ÊÍè¡¡£·²ó£³¼ºÅÀ¤â½é²ó£²¼ºÅÀ¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Á´¤Æ¡×
¡¡¡Ö¹Åç£²¡Ý£µÃæÆü¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤ÏÎ®¤ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿½é²ó¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÔÀï¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡££·²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£±¡Ë¤Çº£µ¨£±£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡££±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÙÀî¤Î£²µåÌÜ¤Ë°ìÁö¡¦¾åÎÓ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤³¤ÇÊá¼ê¡¦ºäÁÒ¤ÎÆóÎÝÁ÷µå¤¬Âç¤¤¯¤½¤ì¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£±»à»°ÎÝ¤Ç¡¢ºÙÀî¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡£¤¤¤¤Ê¤ê£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡»°²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï»³ËÜ¤Ë±¦Á°¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¡ÊÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄÅê¼ê¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó£±£´ÇÔ¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Î¥Ð¥ê¥ó¥È¥ó°ÊÍè£±£³Ç¯¤Ö¤ê¡£ÆüËÜÅê¼ê¤Ë¸Â¤ì¤Ð£²£°£°£¹Ç¯¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ°ÊÍè¤Ç¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæÆüÀï¤Ïºòµ¨¤«¤é£¸Àï£¸ÇÔ¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤º¡¢¹â¶¶¹¨¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï¤³¤ì¤Ç£´Àï£´ÇÔ¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ô»ú¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ì£Êý¤¬£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î»Í²ó°Ê¹ß¤ÏÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¼¡£¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ø¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÊ³µ¯¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¹õÀ±¤Î½Å¤ß¤ËÂÑ¤¨¡¢¼¡Àï¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¡£