Rちゃん発♡カラコンブランドQupriéに待望の1monthシリーズ

大人気カラコンブランド「Quprié by R（キュプリエ）」から、ついに待望のマンスリーシリーズが誕生します。2025年8月29日（金）より「モアコンタクト Qoo10店」にて先行発売される『Quprié by R 1month』は、ワンデーで人気を集めていた4色がマンスリー仕様に。デイリー使いしやすく、コスパも抜群♡Rちゃんがプロデュースする新作カラコンで、瞳から理想の雰囲気を演出してみませんか。

先行発売はモアコンタクトQoo10店

新作『Quprié by R 1month』は2025年8月29日（金）から「モアコンタクト Qoo10店」で先行発売スタート。

期間限定でお得なクーポンも配布され、1箱購入で21％OFF、2箱以上購入で25％OFFに。キャンペーンは8月31日（日）16時59分までなので、この機会を逃さずチェックしてください。

オペラ「マイラッシュ」から限定色ブルーベースブラック誕生♡自然なのに印象的な目元に

全4色のラインナップを紹介

Gray chaton（グレーシャトン）

高発色グレー×黒フチで遊び心ある瞳に。

Noix beige（ノワベージュ）

繊細なベージュと細フチで色気漂う女性らしさを演出。

Lune beige（リュヌベージュ）

光沢感あるベージュで惹き寄せられるような艶美な瞳に。

Bebe brun（ベベブラン）

柔らかく温もりあるナチュラルブラウンで愛らしい眼差しに。

今回登場するカラーは4色。サイズはDIA14.2mm、着色直径13.6mm。価格は1箱1,650円（税込）。デイリーに使いやすいのが魅力です。

新しい瞳で毎日をもっと自由に♡

Rちゃんプロデュースの『Quprié by R 1month』は、女性らしさも可愛らしさも思いのままに表現できるマンスリーカラコン。

人気のワンデーカラーが手軽に楽しめるようになったのは嬉しいニュースですね。

お得なキャンペーンも実施中なので、この夏の新しい自分を見つけたい方はぜひチェックしてみてください。あなたの瞳がもっと輝く毎日になりますように♪