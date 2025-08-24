女優深田恭子（42）が23日放送されたTBS系「人生最高レストラン」に出演。トーク序盤で突然席を立ち、スタジオから帰ろうとする一幕があった。

冒頭でMCの加藤浩次から「こういったトーク番組はけっこう、好きですか？」と聞かれた深田は「はい。実はこの番組見てて。そして、この番組に出演することを父に伝えたら、“（『人生最高レストラン』を）毎回見てるよ”ってすごい喜んで」と明かした。

喜んだ加藤やレギュラーの島崎和歌子、YOUらが「お父さん〜」とカメラに向かって手を振り、盛り上げた。深田も「パパ、出れたよ〜」と呼びかけた。

加藤が「それはうれしいですね〜。お父様は、何か言ってましたか？この番組のことは」と聞くと、深田は「“今度『人生最高のレストラン』に出るんだけど”…」と父の発言を紹介し始めたが、番組タイトルを一部間違えて「人生最高レストラン」ではなく、「人生最高のレストラン」と“の”をつけて言ってしまった。

すかさず加藤が「ごめんなさい、ちょっとすいません…話止めるんですけど、“の”、つかないんですよ。『人生最高レストラン』なんですよ。『人生最高の』の“の”はいらないんですよ」と突っ込んだ。

すると深田はしばらく“フリーズ”してしまった後、意を決したように「ごめんなさい！帰ります」と言い、席を立ってしまった。

突然の反応に加藤も動揺し、スタジオの共演者らも騒然。加藤は「帰らなくていいのよ！ごめん、ごめん。“の”つけていい。“の”ついてるよな？ OKだよな。僕が忘れてた…『人生最高のレストラン』だわ」などと焦りまくりつつ”緊急フォロー“して深田をなだめ、深田も「すいません」と頭を下げて座り、事なきを得た。

深田は周囲微笑んではいたが突然の事態だったため、加藤は「ビックリしたわ〜」と叫んでいた。