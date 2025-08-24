親子の絆はかけがえのないものですが、その「思いやり」が時に人生を狂わせることがあります。助け合いのつもりが、気づけば依存を生み、老後の生活を脅かす――そんな現実に直面する家庭が、今も少なくないのです。

「いつか芽が出る」信じ続けた母心と20年

東北地方のとある町で暮らす高橋佳代子さん（70歳・仮名）。これまで感じたことのない焦りを覚えているといいます。原因は、東京で暮らす一人息子の翔太さん（42歳・仮名）の存在です。

翔太さんは大学進学とともに上京しました。普通に就職して、普通に結婚して――佳代子さんはそんな未来を想像していました。しかし、大学4年になり、同級生が次々と内定をもらうなか、翔太さんは夢を語り始めたのです。

「もう少し、音楽を頑張りたい」

高校生のときから始めたバンド活動。それはいつしか「ミュージシャンとして成功する」という明確な目標になっていたのです。目を輝かせながら夢を語る息子に対し、佳代子さんの夫は「そんなに甘いもんじゃない」と反対しましたが、佳代子さんは翔太さん側に立って加勢しました。最終的には夫も折れる形になったといいます。

こうして、息子の夢を応援することになった佳代子さん。その応援の具体的な形が、毎月12万円の仕送りの継続でした。夫が健在だった頃は夫婦の収入から、7年前に夫を亡くしてからは、自身のパート収入と年金を切り詰めて捻出してきました。最初は「夢が叶うまで」という気持ちでした。しかし、翔太さんの夢が叶う兆しは見えないまま、気づけば20年という歳月が流れていたのです。

厚生労働省『令和4年 国民生活基礎調査』によると、「子に仕送りをしている」世帯の割合は、世帯主が40代の世帯で4.9%、50代の世帯でピークに達し7.8%、平均額は9.1万円です。60代の世帯では2.9%で平均10.1万円、70代の世帯では1.6%で平均8.3万円となっています。高齢の親から仕送りを受け取っている人はかなりの少数派であり、事情はそれぞれ異なるものの、経済的に依存しているケースはゼロではありません。

「いつかはきっと芽が出る、夢が叶う……そう信じていました。信じたかったんです。でも、私の人生にも終わりが見えてきました。もう、あの子の夢に付き合っている余裕はなくなってきたんです」

「家族でしょ？」無垢な言葉が突き刺す、老後の現実

佳代子さんを追い詰めているのは、昨今の物価高と、自身の老いです。

総務省が公表する東京23区の7月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合指数が、2020年の平均を100として110.5となり、前年の同月より2.9%上昇しました。燃料価格の下落で電気代と都市ガス代は値下がりに転じたものの、食料品の値上がりは続いており、「生鮮食品を除く食料」は7.4%上昇し、2カ月連続で7%台となりました。いつまでも続く物価高は、確実に年金暮らしの高齢者の家計を直撃しています。

そして、年齢とともに負担が増す医療費。先日受けた健康診断で佳代子さんは異常が見つかったといい、医療費がさらにかさんでいくのは確実なようです。このままでは、息子どころか自分の生活すら守れない――「老後破産」という言葉が、佳代子さんの頭をよぎります。

「このままでは共倒れになる……」

意を決した佳代子さんは、翔太さんに電話をかけ、「もう仕送りをするのは難しい」と、言葉を振り絞るように伝えました。電話の向こうで、息子は数秒間黙り込みました。そして、聞こえてきたのは、怒りでも悲しみでもなく、心底不思議だと言わんばかりの、純粋な響きを持った言葉でした。

「え、なんで？ だって家族でしょ。なんで助けてくれないの？」

その一言に、佳代子さんは全身の力が抜けていくのを感じました。42歳になる息子は、親からの援助を「当たり前」だと思っているのです。夢を応援するという名目で送られてきたお金を、「息子として当然受け取る権利がある」と信じ込んでいるのです。長年の無条件の応援は、息子の感覚を麻痺させてしまったのかもしれません。そして、そうさせたのは誰でもない、佳代子さん自身だったのです。

「ああ、私はこの子をダメにしてしまったんだ……」

電話口で言葉を失った佳代子さんの耳に、息子の無邪気な声が響きました。「家族だから」という情に流され、経済的な支援を続けることは、子の自立を妨げ、親の老後を破壊する「共依存」の関係に陥る危険性をはらみます。

このような状況から抜け出すために、いくつかのアプローチがあります。その一つが「明確な意思表示と期限の設定」です。「いつか」ではなく、「来月から仕送りをX万円減らす」「O月で完全に支援を打ち切る」といった具体的な数字と期限を、毅然とした態度で伝えることが重要です。

また、支援の形を「お金」から「自立に向けた行動」へ転換させることも有効です。たとえば、「就職活動に使う交通費は出す」「資格取得の講座費用は一度だけ援助する」など、本人の自立に直接結びつく行動に対してのみ支援する形に切り替えるアプローチも考えられます。

これらの実行が親だけで困難な場合、各都道府県や政令指定都市に設置されている「ひきこもり地域支援センター」のような公的な第三者機関に相談することも一つの手です。家族だけで抱え込まず、客観的な視点を持つ専門家を交えることで、親子関係の再構築に向けた糸口が見つかるケースは少なくありません。

［参考資料］

厚生労働省『令和4年 国民生活基礎調査』

総務省『消費者物価指数』