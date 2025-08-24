スヌーピーデザインの最高にかわいいクッションをお昼寝の相棒に！オランダ発「BON TON TOYS」から発売
1933年にオランダで設立されたぬいぐるみメーカー「BON TON TOYS(ボントントイズ)」から、スヌーピーをモチーフにした「PEANUTS」コラボのクッションが発売された。
【画像】肩掛けできるクッション!?
「子どものしあわせと未来を守ること」を第一に、ものづくりに取り組んでいる「BON TON TOYS」。今回のコラボでは、ぬいぐるみづくりで培った技術を活かしてクッションを制作。厳選された素材を用い、耐久性にこだわって3つのアイテムを生み出した。いずれも、ふわふわとしたやわらかな触り心地が特徴で、線画部分を刺しゅう、カラー部分をベロア生地のようなプレミアムな手触りの素材で表現。中綿にリサイクル素材を採用するなど、環境にも配慮しているアイテムだ。
スヌーピーが赤いドッグハウスでお昼寝する姿を表現した「Peanuts Doghouse Pillow 38cm」(8580円)は、耳の部分が立体的な仕様になっているのがポイント。底面のみ直線、トップは丸いフォルムで、ソファやチェアにも立て掛けやすい。
「Peanuts Camper Van Pillow 27cm」(7700円)は、ミントカラーのキャンピングカーのかたわらにたたずむスヌーピーとウッドストックを描いたデザイン。横長スタイルで、高さの異なるドッグハウスピローと無造作に並べて置くだけで、絵になるのも◎。
ユニークなのがストラップ付きの「Peanuts Comic Strip Pillow 28cm」(8360円)。まるでショルダーバッグのようにストラップが付いていて、家の中で移動させるシーンではもちろん、キャンプやスポーツ観戦などに持ち出してもOK！背当てにするほか、まくらにしたり座布団がわりに使ったりと、幅広く活用できそうだ。
以上のアイテムはマークスインターナショナルのECサイト、楽天市場店にて購入できる。ちょっといいクッションがおうちにあるだけで、QOLがグンと上がるので、ぜひ取り入れてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】肩掛けできるクッション!?
「子どものしあわせと未来を守ること」を第一に、ものづくりに取り組んでいる「BON TON TOYS」。今回のコラボでは、ぬいぐるみづくりで培った技術を活かしてクッションを制作。厳選された素材を用い、耐久性にこだわって3つのアイテムを生み出した。いずれも、ふわふわとしたやわらかな触り心地が特徴で、線画部分を刺しゅう、カラー部分をベロア生地のようなプレミアムな手触りの素材で表現。中綿にリサイクル素材を採用するなど、環境にも配慮しているアイテムだ。
スヌーピーが赤いドッグハウスでお昼寝する姿を表現した「Peanuts Doghouse Pillow 38cm」(8580円)は、耳の部分が立体的な仕様になっているのがポイント。底面のみ直線、トップは丸いフォルムで、ソファやチェアにも立て掛けやすい。
「Peanuts Camper Van Pillow 27cm」(7700円)は、ミントカラーのキャンピングカーのかたわらにたたずむスヌーピーとウッドストックを描いたデザイン。横長スタイルで、高さの異なるドッグハウスピローと無造作に並べて置くだけで、絵になるのも◎。
ユニークなのがストラップ付きの「Peanuts Comic Strip Pillow 28cm」(8360円)。まるでショルダーバッグのようにストラップが付いていて、家の中で移動させるシーンではもちろん、キャンプやスポーツ観戦などに持ち出してもOK！背当てにするほか、まくらにしたり座布団がわりに使ったりと、幅広く活用できそうだ。
以上のアイテムはマークスインターナショナルのECサイト、楽天市場店にて購入できる。ちょっといいクッションがおうちにあるだけで、QOLがグンと上がるので、ぜひ取り入れてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC