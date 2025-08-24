4台同時出力可能！

被災すると情報収集や連絡手段として、スマホが命綱になります。なので停電や充電ができない状況はかなりヤバい。モバイルバッテリーがあれば長持ちしますが、それすら充電切れになったら詰んでしまいます。

最悪の状況に備えると、何が必要になるでしょうか？

太陽の恵みで充電

3COINSの「ソーラー充電モバイルバッテリー／SOBANI」は、10000mAhで、太陽光パネルで蓄電もできます。

ホントなら付属ケーブルを挿してUSB-Cポートから、またはUSB-Aケーブル経由でコンセントなどから本体へ充電するのが早くて確実。だけど設備に頼れなければ太陽光、という選択肢があるワケです。



乾電池を寄せ集めてモバ電にするタイプも存在しますが、それだと乾電池が有限ですからね。

最大2Aまでなら、USB-Aポート×2とUSB-Cケーブル×2で4台の同時出力が可能。このマルチっぷりは頼もしいですね。家族や仲間と電気を分け合えます。

ディスプレイで残量チェック

太陽光パネルの上にはインジケーターがあり、電池残量が25％刻みで確認できます。もし「25 50 75 100」と全数字が見えたら100％。「25 50」だったら50％、「25」が点滅したら充電が必要というお知らせ。太陽光発電をの最中は、太陽マークが現れます。慣れたら分かりやすいですね。

太陽光発電は補助機能

ソーラー充電だけだと低速だしフル充電にはならないとのことですが、モバイルバッテリーの残量がゼロになったらいよいよアウトって感じですからね。入力方法は2通りありますし、パネルもあるとちょっと安心です。

スリコですが2,750円となっています。

