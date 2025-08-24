

日本の学校生活を疑似体験できるプログラムが、外国人客から人気を集めている（筆者撮影）

（画像）上履き、給食、体育館…「アニメで見た日本の学園生活！」と歓喜する外国人客（20枚）

「制服を着て学校の廊下を歩くなんて、まるでアニメの世界にいるみたい」

季節外れの長袖セーラー服を着た中国人の大学生が、一緒に歩いていた韓国人の大学生に、英語で微笑みながらこぼした。

日本の学校生活を疑似体験できるプログラムが人気

千葉県君津市にある「君ノ高校」は、日本の学校生活を疑似体験できるということで、訪日外国人観光客に人気だ。

廃校となった校舎を利用し、朝のホームルーム、日直、掃除当番、給食、教室での授業、そして卒業式までを体験できるこのプログラムは、昨年から注目を集め、メディアでもたびたび取り上げられている。

運営しているのは、団体向けに運動会を企画・運営する「運動会屋」。利用しているのは、2020年に閉校となった旧亀山中学校だ。

「普段、ここは『CAMPiece君津』として活用しています。弊社は、ほかにも茨城県や神奈川県など4カ所の廃校をキャンプ場として運営していますが、特にここCAMPiece君津は雰囲気もよく、体育館が2つあり、羽田と成田の2つの空港から近いため、直接お越しいただくことも可能ということで、ここで事業を始めました」

そう語るのは、「君ノ高校」校長（管理人）の古峰篤氏。このプログラムは、2022年に君津市に校舎を借りて、2023年11月から始まった。

「ただ、半年ぐらいは全然予約がありませんでした。そこで、著名な外国人インフルエンサーにPRしてもらったところ、メディアにも取り上げられるようになり、2024年の11月頃からお客様がかなり増えました」（同）

廃校はすでにキャンプ場として借りており、コロナ禍でキャンプがブームになったときは、ファミリー層や「ソロキャンパー」たちを呼び込めた。

しかし、コロナが5類となりキャンプブームが落ち着く一方で、外国人観光客の来日が再開したことで、日本文化を楽しんでもらうために君ノ高校は始まったという。同社広報の岩澤仁美氏はこう語る。

「来週は団体のお客様の予約が入っています。150名ですね。実はここ、もともとうちに修学旅行の受け入れを打診してきた海外の旅行会社なんですよ。その会社が、まずはチームビルディングイベントとして利用されるそうです」

貸切の団体客に限らず、人数がそろえば体験プログラムが実施される。ただ、家族で旅行していると、両親と一緒に参加するのは気恥ずかしいのでは……？

「もちろん、ひとりでも参加可能です。そうなると、初対面の外国人観光客同士の学校体験となりますが、ここまで新宿から送迎のシャトルバスで来られるので、道中で意気投合して、到着するころにはすっかり仲良くなっています」（古峰氏）

「上履きを履く」だけでも思い出になる

筆者が取材に訪れた日は、法政大学の短期留学プログラムの学生たちによる団体貸切。50人近くという、なかなかの大所帯で、教室を2つ使用しての体験学習となるようだ。

社員3人と、アルバイトを含む5人以上のスタッフが打ち合わせを行い、受け入れの準備を進める。

今回、参加する留学生たちは、数週間という短い期間で日本を訪れている。人種や年齢はさまざまで、日本語能力も日常会話レベルから覚えたての段階まで幅がある。

同行していた大学職員に話を聞くと、これまでは日光東照宮などの観光地を案内していた。しかし、そうした場所は個人でも訪れることができるため、より特別な体験ができる君ノ高校を選んだという。

学生たちは校舎に入ると、上履きに履き替え、更衣室で制服に着替える。事前に運動会屋が学生たちの足のサイズを聞き取り、人数分の上履きを準備していた。

しかし、ここでトラブルが発生。普段履いている靴のサイズと上履きのサイズが異なっていたのか、何人かの学生がサイズの合わない上履きを履いたまま更衣室へ向かってしまった。上履きはこの日一日着用し、体育の授業でも使用する。

サイズの合う上履きがなく困っている学生のために、スタッフたちは大慌てでダンボールを開封し、探し回った結果、ようやく適したサイズの上履きが見つかった。

実際の学校ではないため、履いてきた靴やスリッパでも問題ないはずのところを、留学生たちは「学校で上履きを履く」という体験をしたい。そんな思いに応えるため、スタッフ総出で上履きを探す。その姿に「おもてなし」の真髄を見た気がした。

正直に言えば、ここに来るまでは「学校体験」といっても、言い方は悪いが「文化祭」程度のものだと思っていた。それに、相手は外国人だ。少々手を抜いても、クレームになることはないだろう……。

しかし、これが彼らにとって最初で最後の日本かもしれない。ひとつでもいい思い出を作るためにも、スタッフたちは一生懸命に働いているのだ。

筆者は10年間アメリカに住んでいた。たびたび言われていることだが、アメリカでは、スーパーやファストフード店といった日常だけでなく、観光地の接客ですら、お世辞にも良いとは言えない。

それが日本に帰国してからというもの、空港の売店から下宿先近くのコンビニに至るまで、懇切丁寧な接客に、文字通り度肝を抜かれた。日本に帰ってきてから15年が経った今、上履きをめぐる一連の出来事を通して、その初心の感動を改めて思い出した。

不良だけじゃない！ 生徒にも役者が

ひとりで勝手に感心している筆者をよそに、プログラムは進行していく。思い思いの制服に着替えた学生たちは、教室の席に座っていく。全員が席につくと、教師役のスタッフが教壇に立ち、流暢な英語と圧倒的な演技力で説明を行う。

実は彼らは運動会屋の従業員ではなく、舞台やナレーションで活躍するプロの俳優たちだ。この日、男性教師役を演じた加藤幸司氏は、海外映画への出演経験を持つほか、英語検定1級の資格も有しており、まさに二重の意味でプロフェッショナルである。

さらに、よく見ると各クラスにひとりだけ、どこか違和感のある“生徒”がいる。彼らも仕込みの役者で、学生たちがこれから授業を受ける際に模範例を示す「クラスメイト」役を担っているのだ。

「クラス全体を見る教師役だけではなく、学生一人ひとりをサポートするクラスメイト役がいないと、プログラムの進行は非常に難しいんです。そんな中、クラスメイト役が“リアルな日本の高校生”を演じることで、やり方を教えると同時に、リアリティも演出できるのです」（岩澤氏）

メディアでは、授業中に乱入してくる「不良役」が取り上げられやすいが、実際は細部にまでこだわり抜かれ、学生たちを楽しませるためのさまざまな仕掛けが張り巡らされている。

「おもてなし」のきめ細かさは、給食の時間にも表れている。学生たちは給食着を着てカレーをよそうのだが、留学生の中には豚肉を口にできない信仰を持つ人や、ベジタリアンの人も少なくない。

そうした学生たちのために、ベジタリアン用のカレーだけでなく、ハラルフードのカレーも用意されていた。前出の古峰氏はこう語る。

「給食は家庭科室でスタッフひとりが調理しています。ベジタリアン向けの料理は社内でも対応できますが、ハラルフードは対応できません。そこで今回は、ハラル料理専門店に発注をかけ、特別に用意していただきました」

君ノ高校がある君津市は、推定人口7万8094人の地方都市であり、近隣にハラルに対応している料理店があるとは考えにくい。それでも、学生一人ひとりに「席をくっつけて給食を食べる」という日本独自の学校体験をしてもらうため、手間を惜しまない。

このプログラムの参加費はひとり3万5000円だが、その価格以上の価値が提供されていると感じさせられた（ちなみに、今回は団体割引が適応されてかなり安くなっていたらしい）。

卒業式までみんなが笑顔のまま

筆者もアメリカに住んでいた頃、近所の大学の日本語コースにボランティアとして参加していた。外国人が「日本が好き」と言っても、その理由は人それぞれだ。ゲームが好きでも書道や着付けには興味がなかったり、アイドルが好きでも日本食は苦手だったりする。

そのため、クラスでイベントを開催しても、あまり乗り気でない学生がいることも知っていた。

しかし、君ノ高校の書道の授業では、日本語を書くことにまだ慣れていない学生のために写し書き用の練習見本が用意されており、自由に好きな漢字を書きたい学生には、そのように書かせるなど、それぞれのスタイルに合わせた対応がなされていた。わからないことがあれば、クラスメイト役の俳優に質問できる環境も整えられている。

冷房がない環境で設定を楽しむ「留学生」

冷房のない廃校という環境のため、学生たちが途中で疲れてしまうのではないかとも思われたが、体育の授業を含めた6時間のプログラムを、全員が笑顔で最後までやり遂げていた。

「留学生」といっても、中には20代半ばの大人もいる。途中で高校生を演じるのが恥ずかしくなって脱落する人がいてもおかしくはない。しかし、参加者はみんな「こんな経験は二度とできない」と、その瞬間を噛みしめるように、日本の高校生活を満喫していた。喫煙者もいるはずだが、設定を守ってか誰もタバコを吸わない。

その背景には、スタッフの高い英語力がある。俳優たちが流暢な英語で留学生と対等に話すのはもちろん、給食や書道セットの片付けを担当していたアルバイトの女性も、積極的に英語で話しかけていた。聞けば、もともと英会話講師をしていたという。

また、アルバイトスタッフも、体育の授業中に「2人1組」になれなかった学生のために、実際にプログラムに参加してフォローしていた。こうしたスタッフ一人ひとりの細やかな気配りと努力によって、君ノ高校は訪日外国人観光客から高い評価を得ているのだろう。

「この事業は、地域ににぎわいを生み出すことが目的なので、今後は例えば近所のおじいちゃんやおばあちゃんなど地域の方々にご協力いただき、ベーゴマやお手玉、たこ揚げなど昔の遊びを教えてもらいながら、海外から来た方々が日本の文化や人のあたたかさに触れ、国際交流が生まれる場にしていきたいと考えています」（岩澤氏）

この日の最後、卒業式で学生たちが卒業証書を受け取り、体育館を後にする中、ボランティアとして留学生と一緒にプログラムに参加していた日本人の女子大生が、韓国からの留学生に語りかけた。

「夢が叶いましたね」

留学生は、その瞬間をかみしめるように、ゆっくりと笑顔で「はい」と応えていた。

（千駄木 雄大 ： 編集者／ライター）