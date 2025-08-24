¡ÚÄÉÅé´ë²è¡Û¡ÖÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡×È¯À¸¤«¤é40Ç¯¡Ä°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¤ÇÈï³²ÃËÀ¤¬¸«¤¿Éã¿Æ¤Î»Ñ¤ËÀä¶ç
¡ÖÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡×»ö¸Î¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤Î·è°Õ
Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¼èºà¤Ç¡¢FRIDAY¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï1500Ëç¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ÄÆÍî¸½¾ì¤äÀ¸Â¸¼Ô¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¤È¤µ¤ì¤¿·²ÇÏ¸©Æ£²¬»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£²¿É´¿Í¤â¤Î²ÈÂ²¤Î°¦ÊÌÎ¥¶ì¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃæÁ¾º¬¹¯¹°¼óÁê¤é³ÕÎ½¤¬½Ð¤·¤¿¹ëÀª¤Ê¸¥²Ö¤â¿§êô¤»¤Æ¸«¤¨¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ë½»¤à50Âå¤Î°äÂ²¤ÎÃËÀ¤¬¡¢°äÂÎ°ÂÃÖ½ê¤ÇÉã¿Æ¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö´½¤ÎÃæ¤ÎÉã¤Ï¡¢Á´¿ÈÊñÂÓ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·¸¤ÎÊý¤«¤é¡ØÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢ÊÒ¼ê¡¢ÊÒÂ¡¢Æ¬¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¡Ø¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¤´°äÂÎ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
Åìµþ½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Éã¡¦¸¬Æó¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿»³ËÜ¾»Í³¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿Ìß²Û»Ò¤¬¤³¤Ó¤êÉÕ¤¤¤¿°äÉÊ¤Î³ó¤¬âÛ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉã¤Ï²½³Ø²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤¤¿²Û»Ò¤â¡¢ËÍ¤é¤ËÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À£µºÐ¡£¤ª¤Ü¤í¤²¤Êµ²±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¤Éã¤Ç¤·¤¿¡×
»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç»ö¸Î¤Î¸ì¤êÉô¤¿¤Á¤¬¸º¾¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Èï³²¼Ô°äÂ²¤«¤éÀ®¤ë¡Ö8.12Ï¢Íí²ñ¡×¤â¡¢Åö»þ¤Ï280²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï140²ÈÂ²¤Û¤É¤ÈÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£°æ²ÈÎ¹´Û¤Î½÷¾¤Îº£°æ¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÀÎ¤ÏËèÇ¯¡¢8·î12ÆüÁ°¸å¤Ë¤Ï¤´°äÂ²¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍ½Ìó¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÍè¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ç¯ÎðÅª¤ËÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢»ö¸Î¤Îµ²±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ò¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦°äÂ²¤â¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥ê¥ó¥¯£±£¹£¸£µ¡×¤òÀßÎ©¡£º£Ç¯£··î25Æü¤ËÀ¸À®£Á£É¤ÇÀ©ºî¤·¤¿£±ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸¬Æó¤µ¤ó¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢»ö¸Î¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤À¡£
¡Ö15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç°ÖÎîÅÐ»³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢É÷²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²Ç¯Á°¤«¤é¤Ï£Ë£Ä£Ä£É¤ÈÄó·È¤·¤Æ¼ÖºÜ·¿¤Î´ðÃÏ¶É¤ò³«Àß¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç°ÖÎîÅÐ»³¤òÃæ·Ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï»ö¸Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¸þ¤±¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤òÃ±È¯Åª¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ³ÊÔ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢ËÍ¤Ë¤â£µºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸ÎÅö»þ¤ÎËÍ¤ÈÆ±¤¸ºÐ¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ã¤¿º£¤Ê¤éÉã¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¡¢¤µ¤¾¤«¤·ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
»³ËÜ¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·¤¿¸½Âå¤ÇÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¼¡Âè¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¸æÁãÂë¤ÎÈá·à¤òÉ÷²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶µ·±¤È¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¶¡ÍÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¬°äÂ²¤Î´ê¤¤¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯£¸·î22Æü¡¦29Æü¹æ¤è¤ê