女優の武田久美子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。愛娘・ソフィアさんが医師としての道を歩み出したことを報告した。

「信じられない、私の娘がドクターになる為の第一歩を歩み出しました」と白衣を着た愛娘とのツーショットを披露。「2％の難関を突破した娘を心から偉いと褒め称えました」とつづった。

「ドクターから白衣を着せて頂くセレモニーに勿論参加致しました」と武田。「白衣は信頼のシンボルだとドクターの一人がスピーチされていました。全員にプレゼントされた大きなbackpackの中には聴診器が入っていて、私の心音が彼女自身の聴診器の1人目になれました」と明かした。

「輝かしい将来であります様に」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「とっても美しくてとっても優秀な娘さん」「素晴らしい」「娘さんの努力の賜物ですね」「才色兼備」などのコメントが寄せられている。

武田は1999年にアメリカ人男性と結婚し、一人娘のソフィアさんを授かるも、2016年に離婚成立。ソフィアさんは大学を飛び級で卒業しており、この夏から医師を目指し、メディカルスクールに進むことを明かしていた。