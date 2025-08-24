今夏甲子園大会は、沖縄尚学の初優勝で幕を閉じた。全6試合を2年生投手2人で勝ち上がった戦いは見事だった。決勝で敗れた日大三（西東京）も、攻守でバランスのいいチームだった。

甲子園春夏連覇を狙った横浜（神奈川）は、準々決勝で県岐阜商に敗れた。王者として追われる立場で、選手たちは相当なプレッシャーを感じながらの4試合だったと思う。

その横浜ナインの動きに驚かされたのは、勝利後の振る舞いだった。

整列の後に校歌を歌い、アルプス席にあいさつに向かう。一礼した後、ベンチにダッシュで戻るスピードは、おそらく49代表で一番速い。ベンチの野球道具やバッグを全員でグラウンドに出し、荷物をまとめるまであっという間だ。奥村凌大（3年）は「（横浜の）長浜グラウンドでやっているときも、日頃から常に甲子園のスピード感を意識してやっている」と、平然としていた。

1日4試合開催の夏の甲子園大会は、試合間はタイトなスケジュール。だからこそ、の動きだった。池田聖摩（2年）は「常に甲子園基準で動く。それはずっとやっています」と言った。春夏連覇はならなかった。だが、「甲子園基準」を知る2年生が中心となる新チームにも注目したい。（記者コラム・川島 毅洋）