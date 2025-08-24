¡ÖÃæ¹ñÂîµå¥¥é¡¼¡×¤È¸½ÃÏ¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¡¡9¿Í¤Ë11Ï¢¾¡¡ÄÀ¤³¦2°Ì¤â¡Öµ»½Ñ¤¬Âç¿ÊÊâ¡×¤ÈÀä»¿
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¶¼°Ò¤Ë
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥ë¥á¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤¬Æ±2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢2-4¡Ê10-12¡¢11-7¡¢7-11¡¢11-8¡¢7-11¡¢9-11¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£3²óÀï¤Ç¤ÏÆ±5°Ì¡¦²¦·Ýíì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¦ÒØù¨¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢Èó¾ï¤ËÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¶¼°Ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜ¤Ï2²óÀï¤ÇÁ¬Å·°ì¡¢3²óÀï¤Ç²¦·Ýíì¤ÈÃæ¹ñÁª¼ê¤òÏ¢Â³¤Ç·âÇË¡£²¦ÒØù¨¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¼éÈ÷¤Ç¶ì¤·¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸Ò»Êó¡×¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤ò¡ÖÃæ¹ñÂîµå¥¥é¡¼¡×¡¢²¦ÒØù¨¤Ï¡ÖÆüËÜÂîµå¥¥é¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¡£µ»ö¤ÇÎ¾¼Ô¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢²¦ÒØù¨¤¬¡Öº£Æü¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î»î¹ç¤Ï¤«¤Ê¤é¤ºÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Í¥Àª¤Ç¤É¤Á¤é¤¬ÎôÀª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇìÃç¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢1ÅÀ2ÅÀ¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡²¦ÒØù¨¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÂ¹±Ðèµ¤¬º£·î¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤Ç¶¶ËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö»ä¤¿¤ÁÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±Ãæ¹ñÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¶ËÜ¤Ï¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î²¿Âî²ÂÀï°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÃæ¹ñÂîµå¥¥é¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖºòÇ¯¹ñºÝ»î¹ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñÂîµåÁª¼ê9Ì¾¤òÁê¼ê¤Ë11Ï¢¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂ¹±Ðèµ¤¬Ï¢¾¡¤ò»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ÎÂÇË¡¤ÏÃæ¹ñÂîµåÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤»¦½ýÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£Èà½÷¤Ïº£²ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¡¢Á¬Å·°ì¤òÇË¤ê¡¢²¦·Ýíì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¦·Ýíì¤Ï°ì¤«·îÁ°¤Ë¤â¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
