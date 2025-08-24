【専門家の目｜丸橋祐介】ソシエダの下部組織から加入

今夏、セレッソ大阪へMF久保瑛史が電撃加入した。

日本代表MF久保建英の実弟で、21日に加入が発表された。「FOOTBALL ZONE」で解説を務めC大阪などで活躍した元JリーガーのDF丸橋祐介氏は期待の17歳について、激戦区のボランチでの“急成長”に期待した。

2007年生まれでの瑛史はこれまでレアル・ソシエダの下部組織で3シーズンプレー。180cm73kgの体格で、主にボランチや中盤を主戦場とするプレーメーカーだ。C大阪のボランチは主将のMF田中駿汰や喜田陽、吉野恭平らに加え、香川真司らもプレーすることから層が厚い。スペインからやってきた原石はプロ生活をスタートさせたばかりで、丸橋氏は「セレッソで経験を積めば必ずいい選手になると思う。ボランチはスーパーな選手が多いし、プロとしての姿勢で手本にすべき香川真司もいる。36歳の彼が黙々と最後までボールを触っている姿を見れば、久保選手にもいい刺激になると思う」と、成長への要素が詰まっていると指摘した。

アーサー・パパス監督は若手を積極的に起用し、選手育成の手腕も評価されている。アンバサダーとしてその姿を見ている丸橋氏は「（20歳の郄橋）仁胡を調子をぐんぐん上げたし（パパス監督の）見る力が長けていると思う。選手ともよく喋ると聞いているし、久保選手もパパス監督とできるのは良い経験になるはず」と太鼓判。注目を浴びる中でも、キャリアをスタートさせる環境が整っているとした。17歳で決めた選択。初出場に向けて日々取り組む姿を見守っていきたい。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）