¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬2025Ç¯8·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÃå¤¿¤¤ÍÎÉþ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤è¡ª¡×
»þÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦»Ä½ë¤Ê¤Î¡ª¡©¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦Á°¤ËÃå¤¿¤¤ÍÎÉþ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤è¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ß¤È¤«¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¤«¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤«¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·²Æ¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤á¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤ê¡¢Ã»¤á¾æ¤Î¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤Ø¤½¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡¼²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¿À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¤ª¤Ø¤½Ž¤¥«¥ï¥¤¥¤¡Á¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£