¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷bomee.lee¡Ë¤è¤ê

´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢2023Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿¡Ö¸µ¾Þ¶â½÷²¦¡×¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2025Ç¯8·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¿¿²Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø

¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£ÀÖ¤¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò7¤ÄÊÂ¤Ù¤Æ¡¢½ë¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï°ìÂÇ¤´¤È¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹­¤¬¤ê¡¢½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤Î¥­¥ì¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖåºÎï¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âåºÎï¡×¡Ö¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£