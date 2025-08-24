¡ÚÄÉÅé´ë²è¡Û¡ÖÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡×È¯À¸¤«¤é40Ç¯¡Ä¼Ì¿¿¤È¾Ú¸À¤ÇËÂ¤°¸æÁãÂë»³¡ÖÌ¿¤Îµ²±¡×
¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤ÎÌµÇ°¤ò·è¤·¤ÆÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡
¡Ö¤¢¤ÎÌë¡¢¶õ¤«¤é¥É¡½¡½¥ó¤È¤¤¤¦ÊªÀ¨¤¤ÇËÎö²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¡ØÍë¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÊÑ¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ìò¾ì¤«¤é¡Ø²¿¤«²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶ÛµÞÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¿È¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ç85Ç¯£¸·î12Æü¸á¸å6»þ56Ê¬¡½¡½¡£¾èµÒ¾è°÷520Ì¾¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¡¢·²ÇÏ¸©ÆîÉô¤Î¸æÁãÂë¡Ê¤ª¤¹¤¿¤«¡Ë»³ÆîÊý¤ÎÈøº¬¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈµ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇ°¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡ÖÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡×¡£¤¢¤ì¤«¤é¡¢40Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯À¸Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸æÁãÂë»³¤ÎÏ¼¤Î¾åÌîÂ¼¤Ë¤¢¤ëº£°æ²ÈÎ¹´Û¤Î½÷¾¡¢º£°æ½¨»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤À¡£ÍâÄ«¤«¤é¼«±ÒÂâ¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤òÃæ¿´¤ËÌó4000¿Í¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢ÁÜº÷µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÌîÂ¼¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀïÁè¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤´Ï·¿Í¤â¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎÂçº®Íð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ç¤ÏÀ¸¤È»à¤¬¸òºø¤¹¤ë¡íÌ¿¤Î¥É¥é¥Þ¡í¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢FRIDAY¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿Á¾²æÍÛ»°¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö12ÆüÌë¤Î¶ÛµÞÂ®Êó¤ò¸«¤Æµï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¥«¥á¥é£³Âæ¤À¤±¤òÄÏ¤ó¤Ç¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢¸½ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¤ÏÄÆÍî¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ìî¸©¤È·²ÇÏ¸©¤Î¸©¶¤ò¤·¤é¤ßÄÙ¤·¤ËÁÜº÷¡£¾åÌîÂ¼¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤í¤Ë¤Ï¶õ¤¬Çò¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂ¼¤Ë¼Ö¤òÃÖ¤¡¢ÁÜº÷¤Ë¸þ¤«¤¦ÃÏ¸µ¾ÃËÉÃÄ¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢¸æÁãÂë»³¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º»³Äº¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÃÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½ÃæÊ¢¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç²¿¤«¤¬Â¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£¸«¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î·¤¤¬ÊÒÊý¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê»³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç°ìÂ¤À¤±¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢·¤¤ÎÃæ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÂ¤ÎÆù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ù¤Ê´À¤¬¥Ä¡½¡½¥Ã¤ÈÇØÃæ¤òÅÁ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¨¤é¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¿È¤ò¸Ç¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤ÈÌý¤È²¿¤«¤¬¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê½¤¤¤¬É¡¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÄÏ¤ó¤ÀÌÚ¤Î»Þ¤¬¤ä¤±¤Ë¥Ù¥È¤Ä¤¯¤Î¤Ç¼ê¤òÊü¤¹¤È¡¢»Þ¤«¤é»ä¤Î¼ê¤Þ¤Ç¹õ¤¤ÊñÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÍÏ¤±¤¿Èé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¡£¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¿¶¤êÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãº²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬»¶Íð¤·¡ÄÃÏ¹ö¤È²½¤·¤¿Èøº¬
Ä«£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÆÍî¾ì½ê¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿Á¾²æ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î»´¾õ¤ËÀä¶ç¤·¤¿¡£¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿Èøº¬¤Ë¡¢Ãº²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ¬³¸¹ü¤¬³ä¤ì¤ÆÇ¾¤ß¤½¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤¿·Á¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÃº²½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤´°äÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÃÏ¹ö³¨¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç·üÌ¿¤ËÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«±ÒÂâ°÷¤Ë¥ì¥ó¥º¤ò¸þ¤±¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ¾²æ¤µ¤ó¡Ë
À¨Àä¤Ê¸½¾ì¤ÇÍ£°ì¤Î´õË¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ12ºÐ¤À¤Ã¤¿¾¯½÷¤ò´Þ¤à£´¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö11»þ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¸½¾ì¤Ë¡ØÀ¸Â¸¼ÔÈ¯¸«¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÊÒ¤äµ¡ÂÎ¤Î»Ä³¼¤ÇÂ¨ÀÊ¤ÎÃ´²Í¤òºî¤Ã¤Æ¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Þ¤ÇÊú¤¨¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À½õ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Ã¯¤â¤¬µ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ¾²æ¤µ¤ó¡Ë
Á¾²æ¤µ¤ó¤Ï¼èºà¸å¡¢²¿ÅÙ¤â°ÖÎîÅÐ»³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¼èºà¤È¤¤¤¨¤É°äÂÎ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸å²ù¤ä¶ìÇº¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£Â¤ò°¤¯¤·¡¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÖÎîÅÐ»³¤Ï15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¤½¤³¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÈøº¬¤Ë¤¢¤ë°ÖÎîÈê¶á¤¯¤ÎÎÓ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È»×¤·¤Âç¿Í¤Î½÷À¤È£²¡Á£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¹Ô¼Ô¤âÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¸æÁãÂë¤Î¶õ¤Î¾å¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦»×¤ï¤»¤ëÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ïº£¤â¤´°äÂ²¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
