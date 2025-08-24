◇プロ野球セ・リーグ 巨人4ー1DeNA（23日、東京ドーム）

プロ初の3番ライトでスタメン出場となった巨人の中山礼都選手。通常、ライトを守る丸佳浩選手が休養日ということで、白羽の矢が立ちました。

その中山選手は6回にビッグプレーを見せます。1-0とリードしていた巨人でしたが、先発の井上温大投手がノーアウト1塁のランナーを出すと、打撃好調の桑原将志選手に右中間への2塁打を許してしまいます。

この処理を行ったのが中山選手。ボールを捕ると、すかさず、中継のセカンド・吉川尚輝選手にボールを投げます。そこから吉川選手がキャッチャーの甲斐拓也選手に好返球し、タッチアウト。きわどいタイミングにリプレイ検証となるも、判定は覆らず、球場がわきにわきました。

「すごく大きなプレーだったかなと思います」と試合後に語った中山選手。「（センターの浅野）翔吾から、僕がクッションを捕ろうとしているときに『ホーム、ホーム

』って聞こえたので、ちゅうちょなく一発で投げられたんだと思います」と間髪を入れない送球は連係してこそのプレーだったことを明かしました。

「ああいうクッションからのスローイングは練習から松本コーチとやっているので、練習が生きてよかったなと思います」

また、守備範囲が広いと阿部慎之助監督が話していたと聞くと、「一歩目に関しては、内野手なんで、いいスタートは切れるのかなと思います」と内野手としての経験が生きているのではないかと推測。今後も続けていきたい、と締めくくりました。