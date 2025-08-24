JO1白岩瑠姫、スーツスタイルで『Oggi』にソロ初登場！「最初は自分のスーツ姿に見慣れず照れました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の白岩瑠姫が、8月28日発売の『Oggi』10月号（小学館）に登場する。

■白岩瑠姫がレコード会社のプロモーション本部に勤務する会社員を熱演！

白岩は、旬な俳優が架空のビジネスマンを演じる人気連載「スーツ男子」に登場。清潔感のある白のワイシャツ、その首元には爽やかさを演出するストライプのネクタイ…。美しすぎるルックスの彼が、あなた（読者）に優しい視線を送る。

公開中の長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』では、主人公ヨウ役で声優に初挑戦するなど活躍の場を広げる白岩が今回演じたストーリーは、以下のとおり。

レコード会社のプロモーション本部に勤務する白岩くんは入社当時から仲が良い同期。そんな彼が担当するアーティストの取材稼働日、あなたは社内報の取材で白岩くんの1日を密着することに。

ワイシャツの袖をラフにまくり上げて、スタジオへ向かう白岩くん。担当アーティストの好物を持参したり、スタイリストの搬入の手伝いや楽屋の準備なども率先して行う姿は、仕事で信頼される存在。取材を続けている最中、「ぼーっとしているけど大丈夫？ 疲れただろうし、座っていいよ」と、私にまで気遣ってくれて…。

テキパキと仕事をこなし、みんなから頼れられる存在の白岩くんが、同期のあなただけに見せるギャップとは？ 続きは『Oggi10月号』をぜひチェックしよう。

■白岩瑠姫が働くOggi世代にエール

誌面では、メガネ越しに画面を見つめる真剣な横顔や、スーツを羽織って優しく微笑むなど、様々な表情を見せた白岩。その演技にはスタッフから「すべての画が強い！」という歓声が上がった。

今回の撮影について白岩は「最初は自分のスーツ姿に見慣れず照れましたが、現場の皆さんが『かっこいい』と褒めてくださって徐々に気分が乗ってきました」と笑みを浮かべた。

いつもポジティブにグループを引っ張る白岩。働くOggi世代に「もし今、自分に自信がない人や落ち込んでいる読者の方がいたら、まずは自分を認めてほしいです。そして今の自分を変えたいと思っているなら、急激に変わるのは難しいと思うのでコツコツ変えていく意識が大事だと思います」とエールを送った。

他にも映画『アズワン／AS ONE』や、RUKI名義で書き下ろした映画の主題歌「巡星」の秘話もたっぷり掲載。なお、Oggi.jpでは未公開のインタビューを掲載予定だ。

■書籍情報

2025.08.28 ON SALE

『Oggi』10月号

■関連リンク

『Oggi』公式サイト

https://oggi.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/