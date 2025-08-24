¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¿Æ¤¬4²óµã¤¤¤¿¡×Ì¾ºî¡Ê¡©¡Ë¡Ø¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡Ù¸ø³«¤«¤é5Ç¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¡¡°æ¾å·øÆó¸¶ºî¡¦µÈ²¬¸ø°Òºî²è¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡Ø±Ç²è ÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î±ÑÊÙ¤Ë¤è¤ë´ÆÆÄ¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡Ù¤Î¸ø³«¤«¤é5Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÍçÅÙ¡É¤Î¹â¤µ¤Ë¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¿Æ¤¬4²óµã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤ò¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¸½ºß¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍç¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡ª¡¡¡Ø¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡Ù½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£ÎµÀ±ÎÃ
¡¡Î¥Åç¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ë²¼½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°Ë¿¥¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÎµÀ±ÎÃ¡£°Ë¿¥¤¬¶¯À©Åª¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖPeek a Boo¡Ê°Ê²¼Pab¡Ë¡×¤ËÆþ²ñ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¼ò¤È¥®¥ã¥°¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£ËÜºî¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬Á´Íç¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£ËÜÊÔ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç°Ë¿¥¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÁ´Íç¤ò¤´³«ÄÄ¡£¤Ê¤¼¤«µ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢Á´Íç¤Ç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤òÁö¤ê²ó¤ë¤Ï¤á¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë²¼Ãå¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÁ´Íç¤Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢À¸³À¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇØÌÌ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢°Ë¿¥Ìò¤ÎÎµÀ±¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤ò´ò¡¹¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Ç®±é¤òÈäÏª¤·¤¿ÎµÀ±¤Ï¡¢ËÜºî¸ø³«¤ÎÍâÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡È¤Ë¤¤¤Ë¤¤¡É¤³¤È¼ç¿Í¸ø¤Î·»¡¦¸½¨¤òÇ®±é¡£°Ê¹ß¤âÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤Ï½Ð±éºî¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¸¤»ôµ®¾æ
¡¡°Ë¿¥¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Pab¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Î¹ÌÊ¿¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¸¤»ôµ®¾æ¡£ËÜÊÔ¤Î½øÈ×¡¢Á´Íç¤ÇÂç³ØÆâ¤ò¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¿°Ë¿¥¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¡¢Á´Íç¤Î¹ÌÊ¿¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï³ØÀ¸¤ÎÈáÌÄ¤ä¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤È°áÉþ¤òµá¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ÌÊ¿¤â°Ë¿¥¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Á´Íç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ËÄ©Àï¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÎµÀ±¤È¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¸¤»ô¤Ï¡¢ÍâÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÀ²Å·¤ò¾×¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¿·¡¦¿®Ä¹¸øµ¡Á¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÏÀï¹ñÉð¾¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø95¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½Ð±éºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¤¬ÂÔµ¡Ãæ¡£¤Þ¤¿2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ãë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
