¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»Ä¸º¾¯¡Û ³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î15Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î8·î8Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1617ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡-8,255¡¡¡¡ 21,649¡¡¡¡¡¡4.91
£²¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡ ¡¡¡¡-8,004¡¡¡¡ 22,717¡¡¡¡¡¡2.26
£³¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-5,662¡¡¡¡¡¡2,450¡¡¡¡¡¡0.90
£´¡¥<6727> ¥ï¥³¥à ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-4,216¡¡¡¡¡¡¡¡421¡¡¡¡¡¡4.50
£µ¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡-3,269¡¡¡¡¡¡9,420¡¡¡¡¡¡5.25
£¶¡¥<3861> ²¦»Ò£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,768¡¡¡¡¡¡3,626¡¡¡¡¡¡9.62
£·¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,271¡¡¡¡ 36,459¡¡¡¡¡¡3.90
£¸¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,032¡¡¡¡ 12,893¡¡¡¡¡¡4.51
£¹¡¥<285A> ¥¥ª¥¯¥·¥¢ ¡¡ ¡¡¡¡-1,677¡¡¡¡¡¡5,489¡¡¡¡¡¡1.93
10¡¥<5020> £Å£Î£Å£Ï£Ó ¡¡ ¡¡¡¡-1,663¡¡¡¡¡¡1,697¡¡¡¡¡¡1.56
11¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡-1,356¡¡¡¡ 11,270¡¡¡¡ 29.52
12¡¥<8698> ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç¡¡¡¡¡¡-1,278¡¡¡¡¡¡7,658¡¡¡¡ 12.56
13¡¥<4063> ¿®±Û²½ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,192¡¡¡¡¡¡3,796¡¡¡¡ 10.70
14¡¥<3132> ¥Þ¥¯¥Ë¥«£È£Ä¡¡¡¡¡¡-1,125¡¡¡¡¡¡1,155¡¡¡¡ 12.03
15¡¥<6703> £Ï£Ë£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,110¡¡¡¡¡¡¡¡701¡¡¡¡¡¡1.47
16¡¥<3315> ÆüËÜ¥³ー¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡-1,097¡¡¡¡¡¡3,344¡¡¡¡¡¡5.02
17¡¥<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,082¡¡¡¡¡¡6,333¡¡¡¡¡¡9.83
18¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡ ¡¡¡¡-1,054¡¡¡¡¡¡5,707¡¡¡¡¡¡1.77
19¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡-1,040¡¡¡¡¡¡4,933¡¡¡¡¡¡4.18
20¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-982¡¡¡¡ 10,494¡¡¡¡¡¡6.39
21¡¥<8233> ¹âÅç²° ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-980¡¡¡¡¡¡¡¡407¡¡¡¡¡¡0.70
22¡¥<6902> ¥Ç¥ó¥½ー ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-979¡¡¡¡¡¡1,443¡¡¡¡¡¡2.03
23¡¥<6723> ¥ë¥Í¥µ¥¹ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-951¡¡¡¡¡¡3,195¡¡¡¡¡¡3.76
24¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-897¡¡¡¡¡¡4,795¡¡¡¡¡¡2.38
25¡¥<4385> ¥á¥ë¥«¥ê ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-886¡¡¡¡¡¡5,424¡¡¡¡ 17.47
26¡¥<6753> ¥·¥ãー¥× ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-810¡¡¡¡¡¡2,555¡¡¡¡¡¡1.16
27¡¥<1605> £É£Î£Ð£Å£Ø ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-752¡¡¡¡¡¡2,395¡¡¡¡¡¡3.13
28¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-709¡¡¡¡¡¡1,032¡¡¡¡¡¡1.93
29¡¥<8309> »°°æ½»Í§¥È¥é¡¡¡¡¡¡¡¡-670¡¡¡¡¡¡¡¡819¡¡¡¡¡¡9.16
30¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-667¡¡¡¡¡¡6,640¡¡¡¡¡¡3.75
31¡¥<7238> ¥Ö¥ìー¥ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-667¡¡¡¡¡¡2,592¡¡¡¡¡¡8.25
32¡¥<4751> ¥µ¥¤¥Ðー ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-663¡¡¡¡¡¡3,067¡¡¡¡¡¡6.81
33¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-652¡¡¡¡ 25,317¡¡¡¡¡¡8.79
34¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-648¡¡¡¡¡¡1,684¡¡¡¡¡¡1.09
35¡¥<1890> ÅìÍÎ·ú ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-620¡¡¡¡¡¡¡¡282¡¡¡¡¡¡4.76
36¡¥<1911> ½»Í§ÎÓ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-593¡¡¡¡¡¡3,091¡¡¡¡¡¡7.58
37¡¥<2317> ¥·¥¹¥Æ¥Ê ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-574¡¡¡¡¡¡¡¡601¡¡¡¡¡¡0.97
38¡¥<3103> ¥æ¥Ë¥Á¥« ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-563¡¡¡¡¡¡2,412¡¡¡¡¡¡1.65
39¡¥<8304> ¤¢¤ª¤¾¤é¶ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-546¡¡¡¡¡¡2,477¡¡¡¡¡¡1.44
40¡¥<6758> ¥½¥Ëー£Ç ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-531¡¡¡¡¡¡3,288¡¡¡¡¡¡4.32
41¡¥<9202> £Á£Î£Á£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-519¡¡¡¡¡¡1,420¡¡¡¡¡¡9.15
42¡¥<6965> ¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-517¡¡¡¡¡¡1,770¡¡¡¡ 12.13
43¡¥<5801> ¸Å²ÏÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-511¡¡¡¡¡¡3,052¡¡¡¡¡¡3.71
44¡¥<2150> ¥±¥¢¥Í¥Ã¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-510¡¡¡¡¡¡¡¡355¡¡¡¡¡¡0.00
45¡¥<8473> £Ó£Â£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-491¡¡¡¡¡¡3,752¡¡¡¡¡¡7.45
46¡¥<7751> ¥¥ä¥Î¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-485¡¡¡¡¡¡1,897¡¡¡¡ 11.44
47¡¥<1663> £Ë¡õ£Ï¥¨¥Ê¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡-485¡¡¡¡¡¡¡¡311¡¡¡¡ 23.28
48¡¥<7261> ¥Þ¥Ä¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-470¡¡¡¡¡¡4,938¡¡¡¡¡¡1.72
49¡¥<9503> ´ØÀ¾ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-468¡¡¡¡¡¡2,532¡¡¡¡¡¡6.48
50¡¥<4502> ÉðÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-447¡¡¡¡¡¡1,102¡¡¡¡¡¡7.35
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹