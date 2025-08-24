¡Ö±©Á°¿åÂô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ºÇ½é¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ö¤Ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡©
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö±©Á°¿åÂô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö±©Á°¿åÂô¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³·Á¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê7Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö±©Á°¿åÂô¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤¼¤ó¤ß¤º¤µ¤ï¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
±©Á°¿åÂô±Ø¤Ï¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Ø¡£
±Ø¤Î¤¢¤ëÄá²¬»Ô¤ÏÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð±©»°»³¡×¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤æ¤«¤ê¤Î¥·¥ë¥¯¡×¡ÖËÌÁ°Á¥´ó¹ÁÃÏ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆüËÜ°ä»º¤òÍ¤¹¤ë¾ë²¼Ä®¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤Î¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¿©Ê¸²½ÁÏÂ¤ÅÔ»Ô¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØJRÅìÆüËÜ¡Ù
¡¦¡Ø¤Ä¤ë¤ª¤«´Ñ¸÷¥Ê¥Ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô