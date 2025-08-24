ÁêÉð¼Óµ¨¡¡¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¾å¸ÍºÌ¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö¼ç±é¤ÎÊÉ¡×
10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é
¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿16ºÐ¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÎ¼±¤ÎÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¨¤¯¤Ü¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÈù¾Ð¤ó¤À¡£¡Ç03Ç¯¡¢18ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø£×£Á£Ô£Å£Ò £Â£Ï£Ù£Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¶¥µ»Áª¼êÌò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯£´·î¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÇÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¸½ºß¤Ï£²»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê±éµ»¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä©Àï¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ÎÀäÂç¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ÈÏ¢¥É¥é¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²ÈÂ²¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤é¡¢É×¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡Ø¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Î£³¥õ·î´Ö¡¢É×¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡Ù¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¾å¸ÍºÌ¤ÎÂ¸ºß
¥¥ã¥ê¥¢¤Ï20Ç¯Ä¶¡£¸½ºß¤â¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨Â³¤±¤ëÁêÉð¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¡Ç06Ç¯ÊüÁ÷¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¼ç±é¡¦¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â²º¤ä¤«¤Ç¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦»É·ã¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¼«¿È¤â£Ê£Á£Ì¤Î¹¹ðÅã¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÂç¤½¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎÊÉ¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¶ìÇº¤Ï¡¢20ÂåÈ¾¤Ðº¢¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é21¡Á22ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ëµ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÁáÄ«£µ»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¡¤Î¸½¾ì¤ØÄ¾¹Ô¤·¤¿¤ê¡£ÂÎÎÏ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃÎ¼±¤â¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶È³¦¤Î¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ°Ê¾å¤Î¶ìÏ«¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Èº£¡¢¶¯¤¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡Èí÷¤·¤µ¡É¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
8·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY9·î5Æü¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤ÏÌ¾ºî¡Ø¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Î»£±Æ¥¦¥éÏÃ¤ä¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Ø¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯9·î5Æü¹æ¤è¤ê