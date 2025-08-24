¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¢¡Ö¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡×¼çÌò¤ò¡ÈÍý²òÉÔÇ½¡É¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡×¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥ºÌò¤ò¡ÖÍý²òÉÔÇ½¡×¤È¤·¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
1990Ç¯¸ø³«¤Î¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºî¤Î¼çÌò¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ë·èÄê¡£°ìÊý¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤ÏµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤¬Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ºî°ÊÁ°¤Ë¡Ö¥Ô¡¼¥¦¥£¡¼¤ÎÂçËÁ¸±¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤Ï¤³¤¦²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤À¤«¤é¡¢1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¡Ø¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤ÎÌòÊÁ¤Î¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤¥ê¥¹¥È¤µ¡£¼«Ê¬¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÌò¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤«¤é¡ØµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£µÓËÜ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡ØÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤è¡×
¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥óºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤¢¤Î´ñÈ´¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¾®¤µ¤ÊµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¨¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡Ê²½¾ÑÉÊ¥»¡¼¥ë¥¹¤Î½÷À¡Ë¤È¥Ï¥µ¥ß¤Î¼ê¤Î¾¯Ç¯¡£»ä¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡ØÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÍý¡£¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥²¥¤¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±ºî¤ò¸«¤Æ¿ôÊ¬¤ÇÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡Ø¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ê¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²È¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥«¥á¥é¤¬µÖ¤Î¾å¤Î¾ë¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ø¤È¥Ñ¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤Î2Ê¬´Ö¤Ç¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥ºÌò¤Ë¤Ï¥²¥¤¥ê¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¡¢¥¸¥à¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥å¡¼¥¶¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¢¥¦¥£¥Î¥Ê¡¦¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¹¥È¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¶½¹ÔÅª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥Ð¡¼¥È¥óºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1990Ç¯¸ø³«¤Î¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºî¤Î¼çÌò¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ë·èÄê¡£°ìÊý¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤ÏµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤¬Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ºî°ÊÁ°¤Ë¡Ö¥Ô¡¼¥¦¥£¡¼¤ÎÂçËÁ¸±¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤Ï¤³¤¦²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥óºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤¢¤Î´ñÈ´¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¾®¤µ¤ÊµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¨¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡Ê²½¾ÑÉÊ¥»¡¼¥ë¥¹¤Î½÷À¡Ë¤È¥Ï¥µ¥ß¤Î¼ê¤Î¾¯Ç¯¡£»ä¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡ØÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÍý¡£¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥²¥¤¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±ºî¤ò¸«¤Æ¿ôÊ¬¤ÇÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡Ø¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ê¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²È¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥«¥á¥é¤¬µÖ¤Î¾å¤Î¾ë¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ø¤È¥Ñ¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤Î2Ê¬´Ö¤Ç¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥·¥¶¡¼¥Ï¥ó¥ºÌò¤Ë¤Ï¥²¥¤¥ê¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¡¢¥¸¥à¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥å¡¼¥¶¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¢¥¦¥£¥Î¥Ê¡¦¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¹¥È¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¶½¹ÔÅª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥Ð¡¼¥È¥óºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£