東京都多摩市で活動する保護猫ボランティア発の人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、先住猫に甘える保護子猫の様子です。

当動画は公開後わずか2日で1.5万再生を達成するとともに、「くっついて可愛い」「甘えられるって幸せだね」との声が寄せられています。

【動画：最初は威嚇していた保護子猫のきょうだい→先住猫たちに近づいて…あまりにも尊い『まさかの変化』】

『さつまいも兄妹』との出会いとは

黒猫『ベニ』ちゃんとキジトラ猫『アズマ』くんは仲良し兄妹。保護当初は威嚇行動が見られた2匹もすぐに環境に慣れ、人に心を開くように。保護約2週間後には、先住猫さんに甘える姿を見せてくれたそうです。

たくさん遊んだあとは…

キャットボールタワーのそばに体を横たえ、ボールをつつくキジトラ兄猫アズマくん。この日、彼は朝からはしゃぎっぱなしだったようで、ちょっぴりお疲れな様子だったとか。

一方の妹黒猫ベニちゃんは、ひとりキャットタワーでくつろぎのひとときを過ごしていたそうです。

その後、お休みスイッチが突然入ってしまったアズマくんは、先住猫プティちゃんのもとへ。彼はプティちゃんにぴたりと寄り添って目を閉じ、夢の中へ旅立っていったそうです。

子猫のおもりは先住猫ミルクくんにお任せ！

夜は先住白猫ミルクくんと寄り添って過ごしたというアズマくん。まるでアズマくんをじゃらすかのように真っ白な尻尾を振るミルクくんと、楽しげな様子でミルクくんの尻尾を追うアズマくんの姿があったといいます。

また、アズマくんとミルクくんのほど近くには、ふわふわゴージャスな被毛を毛づくろいでお手入れするベニちゃんの姿も。甘えん坊なアズマくんとマイペースなベニちゃん、きょうだいそれぞれの個性に多くの視聴者が癒されました。

ベニちゃん・アズマくんと先住猫さんたちの心温まる交流を捉えた動画のコメント欄には、「まったりしながらアズマくんコロコロボールで遊んでますね。ベニちゃんキャットタワーで舌を出してネンネ可愛い」「ミルクおじさんにピトッとくっついて寝ようとするアズマくん寂しがり屋かなぁ…。モッフモフのベニちゃんふたりとも可愛い」との声のほか、「どんな猫でも受け入れる菩薩のようなミルクおじさんすごい」など、同チャンネル人気看板猫ミルクくんへの感想が寄せられています。

飼い主さんのいない猫ちゃんを減らすため、行政と連携を取りながら保護猫活動を行っている『ねこたま庵』さん。活動の様子は、人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。