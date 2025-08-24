「お風呂大好きなんですね」「癒されます」とコメントが寄せられているのは、Instagramアカウント『ミヌエット ギャル姉妹 ぽむさん&ココさん』に投稿された、お風呂場での猫ちゃんの姿。浴槽の中に落ちてしまい、外に出られなくなってしまったと思われた猫ちゃんですが、予想外の事実が発覚！猫ちゃんの可愛すぎる茶番が196万再生を超えて、癒しを届けています。

【動画：「究極のかまってちゃんｗ」浴槽に落ちた猫→助けを求めているかと思いきや…】

浴槽から出られなくなってしまったココちゃん

ある日、ミヌエットのココちゃんの飼い主さんがお風呂場に行ってみると、浴槽の中にココちゃんがいたのだそう。どうやら浴槽の中に落ちてしまい、自分で出られなくなってしまったようです。そんなことが何度かあったため、飼い主さんはココちゃんが浴槽の中に落ちてしまっても自力で出られるよう、浴槽の中にイスを設置したのだそう。

これでココちゃんが大変な思いをすることがなくなる…と安心した飼い主さんですが、そう簡単に問題は解決しなかったのだとか。なぜなら、浴槽の中にイスを置いてみたものの、ココちゃんが浴槽から出てこなかったから。実はココちゃん、浴槽から出られないのではなく、飼い主さんに抱っこされたくて浴槽から"出られないフリ"をしていたのでした。

ココちゃんの甘え方を見ていたぽむちゃんは…

飼い主さんに甘えて浴槽から出てこなかったことが判明したココちゃん。そんなココちゃんに、飼い主さんは少し嬉しそうにしながらも困ったご様子。ココちゃんをどうにかたしなめようとあたりを見回すと、洗い場にいたココちゃんの姉妹のぽむちゃんを発見。ぽむちゃんは何を思っているのか、床にじっと座りこんで浴槽の方を見つめていたといいます。

そんなぽむちゃんの力を借りて、「ぽむちゃんが見てるよ」とココちゃんに注意をしようと思った飼い主さんですが…なんとその直後、ココちゃんの甘え方を見たぽむちゃんも、床にごろんと横になって飼い主さんに甘え始めてしまったそう。

飼い主さんへの甘え方がそっくりなのは、やはり姉妹だからなのでしょうか？

ふたりから抱っこアピールを受ける飼い主さん

その後、お風呂場には飼い主さんに甘えようと寝そべる猫ちゃんたちの姿があったそう。浴槽と洗い場それぞれに寝転がったココちゃんとぽむちゃんは、飼い主さんの方を見つめながらくねくねと寝そべって「抱っこして」アピールをしていたといいます。

そんな可愛らしいふたりの姿に、飼い主さんは困りつつも思わず笑みをこぼしてしまったのだとか。

癒やし満載なその光景を見た人からは、悶絶の声が続々と寄せられることとなったのでした。

ココちゃんとぽむちゃんのお風呂場での様子は、たくさんの人を虜にしているとのこと。「自分で出られるけどヌシ様に甘えたいんですね」「最後の倒れ方可愛すぎるｗ」「ごゆっくり楽しんでね♪」と、たくさんの声が寄せられています。

Instagramアカウント『ミヌエット ギャル姉妹 ぽむさん&ココさん』では、そんな甘えん坊ミヌエットのココちゃんとぽむちゃんの、癒やしたっぷりな日常風景が投稿されていますよ。

ココちゃん、ぽむちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミヌエット ギャル姉妹 ぽむさん&ココさん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。