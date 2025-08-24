日本テレビ22日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談を行うこの企画。ファンから質問で捕手の起用について阿部監督の考えを述べました。

阿部監督は「ピッチャーによって使い分けていてその中でやっぱり打撃の調子、数字を見た時に、今、岸田の方が上回っちゃっているんで。やっぱり打てないと勝てないんで」とコメント。現在巨人捕手陣の中で、抜きん出た打撃で活躍する岸田行倫選手を中心として考えている模様。

また、今年に国内FA権を取得しソフトバンクから巨人に移籍した甲斐拓也選手については「今ゲーム出られなくても、こうやって競り合うキャッチャーがいなかったはず。だからこそ勉強になっているというのは言ってた。 本人はFAで来て『絶対やんなくちゃいけないんだ』という気持ちを持ってやってくれていて、もうそれで十分なんですけど。思い過ぎちゃって、力みだったりとか迷いだったりが、多く出ちゃってるのかな。責任を持ってやってくれてる証拠なのでうれしいですけど、もっと自分を出してやってくれちゃってもいいのかな」と話しました。

甲斐選手とは、一度バッテリーコーチと3人で食事に行った阿部監督。

「その時にいろんな迷いとかあったらしいんですけど、それもいい勉強だから。 せっかくFAで来てくれたんだし、いろんなことを学んでやってほしいというのはそこでは伝えた。 岸田と張り合っていけば、 二人ともレベルアップして鉄壁のバッテリー陣を作っていけると思うので、お互いがいい刺激をし合っていけばいいのかな」と甲斐選手と岸田選手に期待を寄せています。