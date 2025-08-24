¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬8Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 4-1 DeNA(23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
1»î¹ç2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿DeNAÀèÈ¯¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤«¤é5²ó¤ËÊü¤Ã¤¿ÀèÀ©ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢²¹Âç(°æ¾åÅê¼ê)¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤¯¤ó¤â¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿7²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö2ËÜÌÜ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¡£¤½¤ì¤Ç¤âËý¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö1·³¤ËÍè¤¿¤é¡¢·Á´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Ç8Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Î4ÈÖ¤È¤·¤Æ8Ç¯Ï¢Â³¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î7Ç¯Ï¢Â³¤òÈ´¤¯µÏ¿¤Èµ¼Ô¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£