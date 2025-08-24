ウルトラマン、8・26にドジャースの試合で始球式 大谷翔平らと“ウルトラ”な共演へ
2025年8月26日（現地時間）に大谷翔平や山本由伸らが所属するメジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースのホームスタジアムであるドジャー・スタジアムで、ウルトラマンによる始球式および関連イベントの開催が決定した。
【動画】公開された『ウルトラマンオメガ』第1話の冒頭108秒 『ゴジラ-1.0』の白組のド迫力3DCG
当日は、ドジャースの主催試合に合わせ、ウルトラマンがドジャー・スタジアムに登場。試合開始前にはスタジアム内でウルトラマンとの写真撮影会を実施し、ファンとの交流を深める。
さらに、始球式には円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEOの山本英俊氏が、ウルトラマン、そしてバルタン星人と共にマウンドに上がり、ファースト・ピッチを務める。
さらに、試合中の大型ビジョンにて、ファンによる決めポーズを映す。スペシウム光線など、ウルトラマンおなじみのポーズでスタジアムを盛り上げる。
このイベントは、ドジャースと円谷フィールズホールディングスの米国関連会社であるTSUBURAYA FIELDS MEDIA ＆ PICTURES ENTERTAINMENT, INC.との共同企画によるもので、アメリカ国内のメディア向けにも情報発信される。来年シリーズ60周年をむかえるウルトラマンが、世界的な人気を誇るメジャーリーグの舞台に立つことは、スポーツとポップカルチャーが国境や世代を超えてファンをつなぐ、新たな一歩となる。
