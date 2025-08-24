『今夜のべらぼう』蔦重に怒りや反発の声…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第32回「新之助の義」が、24日に放送される。
前回は、江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。そんな中、江戸城では家治（眞島秀和）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙）は家治からある話を聞かされる…
今回は、蔦重（横浜流星）は、ふく（小野花梨）と子を失った新之助（井之脇海）を訪ねると、救い米が出たことを知る。蔦重は意次（渡辺謙）の対策が功を奏したからだと言うが、長屋の住民たちから田沼時代に利を得た自分への怒りや反発の声を浴びせられる。そんな中、御三家は新たな老中に定信（井上祐貴）を推挙する意見書を出すが、田沼派の水野忠友（小松和重）や松平康福（相島一之）は老中を辞職し謹慎を続ける意次の復帰を画策する…
