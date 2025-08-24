JO1Çò´äÎÜÉ±¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±´üÌò¤Ç¡È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡ÉÈäÏª¡¡¥¨¡¼¥ë¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOggi¡Ù10·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃË»Ò¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²Î¾§¡ª¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤òÈäÏª¤·¤¿JO1¡¦Çò´äÎÜÉ±
¡¡Çò´ä¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óËÜÉô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆþ¼ÒÅö»þ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤Æ±´ü¤òÇ®±é¡£Çò´ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼èºà²ÔÆ¯Æü¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ï¼ÒÆâÊó¤Î¼èºà¤ÇÇò´ä¤Î1Æü¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¥é¥Õ¤Ë¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¸þ¤«¤¦Çò´ä¡£Ã´Åö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹¥Êª¤ò»ý»²¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÈÂÆþ¤Î¼êÅÁ¤¤¤ä³Ú²°¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©Èè¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Æ¥¥Ñ¥¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÎÇò´ä¤¬¡¢Æ±´ü¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤À¤±¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í±Û¤·¤Ë²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿¿·õ¤Ê²£´é¤ä¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±éµ»¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²è¤¬¶¯¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çò´ä¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¸«´·¤ì¤º¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇò´ä¤Ï¡Ö¤â¤·º£¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤äÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤ä¡¢RUKIÌ¾µÁ¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿±Ç²è¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤ÎÈëÏÃ¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
