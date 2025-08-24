マジョルカが連敗避ける…終盤の得点でセルタと引き分け FW浅野拓磨は先発出場で68分までプレー
ラ・リーガ第2節が23日に行われ、マジョルカとセルタが対戦した。
ホームのマジョルカは、バルセロナとのリーグ開幕節で2名の退場者を出し、0−3で敗戦。リーグ戦初白星といきたいセルタ戦には、FW浅野拓磨がバルセロナ戦に続いて先発出場した。
試合は38分、セルタはビルドアップからウーゴ・ソテロがスペースへ鋭いスルーパスを送る。これに反応したハビ・ルエダは、マジョルカのGKレオ・ロマンが飛び出したところを見逃さずにループシュートで得点。セルタが先制に成功した。
マジョルカはシュートまで持ち込むことはできるが、セルタのGKヨヌーツ・ラドゥの好セーブもあり、得点には至らない。それでも87分、後方からの浮き球のパスを、マルク・ドメネクがボックス内で折り返す。セルタの選手がクリアしたボールボックス内に転がり、これを走り込んできたマテウ・モリーがシュートをゴールに突き刺した。
試合はこのまま1−1で終了し、引き分けという結果に終わった。なお、先発出場の浅野拓磨は68分までプレーした。
次節、マジョルカは30日にアウェイでレアル・マドリードと、セルタは27日にホームでベティスとそれぞれ対戦する。
【スコア】
マジョルカ 1−1 セルタ
【得点者】
0−1 38分 ハビ・ルエダ（セルタ）
1−1 87分 マテウ・モリー（マジョルカ）
