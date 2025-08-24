¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û¸½ÃÏ¼èºàµ¼Ô£µ¿Í¤¬Áª¤ÖÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÁ°ÊÔ À»ÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢²Æì¾°³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¹ÎÍ¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ê¤É¡¢°Å¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªÈ´²¦¼Ô¤Î²£ÉÍ¤ò¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤¿¸©´ôÉì¾¦¤Î²÷¿Ê·â¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î²Æ¡¢¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿£µ¿Í¤Îµ¼Ô¤Ëº£Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¹¶¼é¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ÎÀµÊá¼ê¡¦µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
Åê¼ê¡¿¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê²£ÉÍ¡Ë
Êá¼ê¡¿µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë
°ìÎÝ¼ê¡¿¾®Ìî½ØÍ§¡Ê²£ÉÍ¡Ë
ÆóÎÝ¼ê¡¿±üÂ¼Î¿Âç¡Ê²£ÉÍ¡Ë
»°ÎÝ¼ê¡¿¹âÅÄ°ÃÅß¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë
Í··â¼ê¡¿¾¾²¬Íã¡ÊÆüÂç»°¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿ÌÄ³¤Í®萊¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿²£»³²¹Âç¡Ê¸©´ôÉì¾¦¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿ÇòÄ»æÆºÈ¿¿¡ÊÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ë
¡¡£²Ç¯À¸¤Ë¹¥Åê¼ê¤ÎÂ¿¤¤º£Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤À¡£¸©´ôÉì¾¦Àï¤Î½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢£²´°Éõ¤ò´Þ¤à23²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¤Î¤¬¿´¿È¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ç¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î½©¤Ê¤é¡ØÌµÍý¤Ç¤¹¡Ù¡Ø°®ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Èµã¤¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸òÂå¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤â¡Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¡×(Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ)¡£¿©¤¢¤¿¤ê¤ÇÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤ÄÅÅÄ³Ø±àÀï¤ò5°ÂÂÇ¤Ç´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤â¡Ö¾Íè¤ÎÆüËÜµå³¦¤ÎÊõ¡×(µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ)¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¿ô»ú¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¿¥ÅÄ¤Ë·³ÇÛ¤À¡£
¡¡Êá¼ê¤Îµ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë¤Ï2001Ç¯½Õ¡¢21À¤µªÏÈ¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿"µ¹ÌîºÂÀûÉ÷¡Ê¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡Ë"¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤ÎÅê¼ê¡¦Ãç´ÖË§Çî¤µ¤ó¤ò½ÇÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÊÃç´Ö¤µ¤ó¤¬¡Ë´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡×(µ¹ÌîºÂ)¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë¶á¤¤¤«¤é¡×¤Èµ¹ÌîºÂ¹â¹»¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¡¢²Æì¾°³Ø¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£ÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î10²ó¤Ë¥À¥á²¡¤·»°ÎÝÂÇ¡¢½à·è¾¡¤Ç¤â½é²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤À¤«¤é¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤âµ¹ÌîºÂ¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Ï¼éÈ÷¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿²£ÉÍ¥³¥ó¥Ó¡£¾®Ìî½ØÍ§¤Ïºò½©³°Ìî¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤à¤º¤«¤·¤¤¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤ò»ö¤â¤Ê¤²¤Ë½èÍý¤·¡¢¸©´ôÉì¾¦¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆâÌî£µ¿Í¥·¥Õ¥È¤ËÁê¼ê¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¯¥¤¥º¤ò½èÍý¡¢¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë»É¤·¤¿¡£
¡¡±üÂ¼Î¿Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÏÇ¼ÆÀ¤À¤í¤¦¡£ ¤³¤È¤Ë¸©´ôÉì¾¦Àï¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ÎÂÇµå¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤«¤±¤¿°ìÎÝ¤Î¾®Ìî¤¬¡¢ÎÝ¤ËÌá¤ê¤«¤±¤ÆÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¤Î¤ò»ëÌî¤Ë¤È¤é¤¨¡¢ ½Ö»þ¤ËÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿È½ÃÇÎÏ¤È»ëÌî¤Î¹¤µ¡£
¡¡¹âÅÄ°ÃÅß¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤Ï½ÓÂ¶¯ÂÇ¤Î»°ÎÝ¼ê¤Ç¡¢¿Ü¹¾¹Ò´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡£¤¢¤ëÉô°÷¤¬ÌîµåÆü»ï¤Ç¡Ö¹âÅÄ¤¬²áµî¥¤¥Á¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿ÍâÆü¡¢£¸ÈÖ¤Ê¤¬¤é³«À±Àï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Î¾¾²¬Íã¡ÊÆüÂç»°¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤ß¡£¼éÈ÷¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÎ®Îï¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤éÅÁÅý·ÝÇ½¤Î½êºî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡Ö»°ÌÚ(ÍÂ¤´ÆÆÄ)¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÆþ³Ø°ÊÍè¤º¤Ã¤È¡¢¡ØÆ°¤¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£»°½Å¸©Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Éã¤Î¾»»Ö¤µ¤ó¤Ï¼Ò²ñ¿Í¡¦¥Û¥ó¥ÀÎë¼¯¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆüÂç»°OB¤Ç¡¢2011Ç¯²ÆÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈÊ¾åæÆ¤â¤ª¤ê¡¢¡ÖÈÊ¾å¤µ¤ó¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¿Ê³Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¡£ÂÇÎ¨¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£´»î¹ç¤Ç£·µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¥Ð¥ó¥È¿¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³°Ìî¤Ï¤â¤¦¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¬º£Âç²ñ¤ÎMVP¤È¤â¤¤¤¨¤ë²£»³²¹Âç¡Ê¸©´ôÉì¾¦¡Ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ï¥ó¥Ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÌöÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤¬ÀáÁà¤Ê¤¯·²¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©´ôÉì¾¦¤¬¹Ã»Ò±à¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²£»³¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÇòÄ»æÆºÈ¿¿¡ÊÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ë¤Ï²Ö´¬ÅìÀï¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹ø¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¡£
¡¡ÌÄ³¤Í®萊¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇÀþ¤Î¤Ï¤¸¤Ã¤³¤ËÃÖ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈµÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¦£±ÈÖ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀÕÇ¤´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤¤É¤¥Ó¥Ã¥°¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢À»¸÷³Ø±¡Àï¤Î£¸²ó¤Ë¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£ÄÌ»»¤Ç¤â£´³ä¶á¤¤ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿¡£
À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î£´ÈÖ¡¦º´Æ£¿Î¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¸ÍÅÄÆ»ÃË»á¡ÊÊÔ½¸¼Ô·ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Åê¼ê¡¿¹À¥¸ÂÁ¡Ê¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ë
Êá¼ê¡¿²£»³Íª¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë
°ìÎÝ¼ê¡¿º´Æ£¿Î¡ÊÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ë
ÆóÎÝ¼ê¡¿Èæ²ÅÂçÅÐ¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë
»°ÎÝ¼ê¡¿°ÂÃ«²°½Õ¶õ¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë
Í··â¼ê¡¿¾¾²¬Íã¡ÊÆüÂç»°¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿²£»³²¹Âç¡Ê¸©´ôÉì¾¦¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿ËÜ´ÖÎ§µ±¡ÊÆüÂç»°¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿Æ£¸¶ñ¥Âç¡Ê²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ë
¡¡Åê¼ê¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡¢²Æì¾°³Ø¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¤Ç¤è¤¤¡£½éÀï¤Î¶âÂÇÀÀï¤Î´°Éõ¡¢£³²óÀï¡¦ÀçÂæ°é±ÑÀï¤Î±äÄ¹11²ó168µå¤ÎÇ®Æ®¤Ê¤É´üÂÔ¤Ë¤¿¤¬¤ï¤ÌÅêµå¤òÂ³¤±¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯Âç²ñ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¡¦¹À¥¸ÂÁ¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£½éÀï¤ÎÅìÂçºåÂçÇð¸¶Àï¤Ï106µå¤Ç£¶°ÂÂÇ´°Éõ¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï5²ó¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££²ÀïÌÜ¤Ï8²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆµþÅÔ¹ñºÝ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£¹²ó¤ò101µå¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£µ²ó¤ËµÕÅ¾¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¡¢£´ÈÖ¡¢¼ç¾¡×¤Î»°Ìò¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤¤ë´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Êá¼ê¤ÎÁª½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£·ë¶É¡¢ÂÇÎ¨.667¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿»³Íü³Ø±¡¡¦²£»³Íª¤òÁª¤ó¤À¡£½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.800¤ÈÂç²ñºÇ¹âÂÇÎ¨¤Î¹¹¿·¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÂÇ·â¹¥Ä´¤Ö¤ê¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£¤«¤éÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÀþ¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¼ê¤â¿ÍºàËÉÙ¤Ç¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ê¤é¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥¥ã¥é¤ÎÌÌÇò¤µ¹þ¤ß¤ÇÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¦º´Æ£¿Î¤ò¿ä¤¹¡£ÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ê²á¤®¤Æ¡×¡ÊËÜ¿Í¡Ë°ì»þ¡¢£´ÈÖ¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢È¿¾Ê¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢£²²óÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¡£Éã¿Æ¤¬ÃøÌ¾¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤¬¼ñÌ£¡£¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤À¤¹¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Ï£²²óÀï¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼Àï¤Ç£¸²ó¤Ë·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ËÇÔ¤ì¤¿£³²óÀï¤Ç¤ÏÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¤¬¡¢½Õ²Æ¤È¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¥¥ã¥é¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝ¼ê¤ÏÈæ²ÅÂçÅÐ¡¢»°ÎÝ¼ê¤Ï°ÂÃ«²°½Õ¶õ¤Î²Æì¾°³Ø¥³¥ó¥Ó¡£Èæ²Å¤ÏÂç²ñ½ªÈ×¤«¤é¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬¸÷¤ê¡¢°ÂÃ«²°¤Ï½À¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥´¥í¤ò»ß¤á¤ë»°ÎÝ¼éÈ÷¤¬ÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤Ï¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹¥¼é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤¬¤º¤é¤ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤ë¤Ê¤«¤«¤é¡¢Á°¸åº¸±¦¤Ë·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤Ç¸«¤ë¼Ô¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿ÆüÂç»°¡¦¾¾²¬Íã¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌö¿Ê¡¦¸©´ôÉì¾¦¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³²¹Âç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬Áû¤®¤ËÁû¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢íä°×¤·¤¿¸þ¤¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³°¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡£²¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ÆüÂç»°¤Î£³ÈÖ¡¦ËÜ´ÖÎ§µ±¡£¸å¤í¤òÂÇ¤Ä£´ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¤¬ÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë°ìÊý¡¢½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤¿¤È¤¤ÎÂÇµå¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³¿ÍÌÜ¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¤Î£²ÈÖ¥é¥¤¥È¡¦Æ£¸¶ñ¥Âç¡£½éÀï¤Î¾¾¾¦³Ø±àÀï¤Ç¤Ï£²°ÂÂÇ£±»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢£³ÅÙ¤È¤â¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¡££³ÂÐ£°¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ¦¾åÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤Þ¤À£²Ç¯À¸¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£±¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£Âç²ñ¡¢£²ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÆüÂç»°¤Î£´ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¸µ±ÊÃÎ¹¨»á¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Åê¼ê¡¿ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë
Êá¼ê¡¿²£»³Íª¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë
°ìÎÝ¼ê¡¿ÅÄÃæÎÊ¡ÊÆüÂç»°¡Ë
ÆóÎÝ¼ê¡¿±üÂ¼Î¿Âç¡Ê²£ÉÍ¡Ë
»°ÎÝ¼ê¡¿°Ù±Êâ«¡Ê²£ÉÍ¡Ë
Í··â¼ê¡¿Àî¸ýàèÂÀÏº¡ÊÌÀË¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿µÜÀî¿¿À»¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê²£ÉÍ¡Ë
³°Ìî¼ê¡¿¾¾±Ê³¤ÅÍ¡ÊÆüÂç»°¡Ë
¡¡194¥»¥ó¥Á100¥¥í¤ÎµðÂÎ¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿»³Íü³Ø±¡¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡¢½à·è¾¡¤Ç164µå¤ÎÇ®Åê¤ò¸«¤»¤¿¸©´ôÉì¾¦¤Î¼ÆÅÄÁóÎ¼¤Ê¤É¡¢£²Ç¯À¸¤Î¹¥Åê¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢£²´°Éõ¤·¤¿²£ÉÍ¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡¢½éÀï¤Î¶âÂÇÀÀï¤Ç£³°ÂÂÇ´°Éõ14Ã¥»°¿¶¤Î²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âÁª¤Ó¤¿¤¤¤¬¡¢Í¥¾¡Åê¼ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¡¢ËöµÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Êá¼ê¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.677¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿²£»³Íª¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¡£º£Âç²ñ¤ÇÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã¤¯¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤À¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬£´ÈÖ¤Î²£»³¤òÃæ¿´¤ËÃ±ÂÇ¤òÏ¢¤Í¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿»³Íü³Ø±¡¤À¤í¤¦¡££´»î¹ç¤Ç51°ÂÂÇ¡¢32ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿»³Íü³Ø±¡¤Ë¡¢¸ÖÅÄ°Ê³°¤ËÂçÊÁ¤ÎÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¤Ê¤É¹¥Åê¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î48»î¹ç¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï10ËÜ¤À¤±¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£²ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿ÅÄÃæÎÊ¡ÊÆüÂç»°¡Ë¤ÏÂç²ñ¶þ»Ø¡¢µ®½Å¤ÊÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¸À¤¨¤ë¡£½à·è¾¡¤Ç£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÂÇÎ¨¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¡£ÆüÂç»°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¾¾±Ê³¤ÅÍ¤â»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤ÂÇ·â¤ÇÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¸©´ôÉì¾¦¤ËÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍ¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆóÎÝ¼ê¡¦±üÂ¼Î¿Âç¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦°Ù±Êâ«¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²Ç¯À¸¤Î²Æ¤«¤éÌ¾Ìç¹»¤Î¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°¤ÉôÍÕÂÀ¤Ï¹¥¼é¤ÇÀ®ÀÓ°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£