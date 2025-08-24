ＧIII新潟２歳Ｓ（新潟・芝1600ｍ）が８月24日に行なわれる。

過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気が４勝、２着３回と比較的安定した成績を残している。その分、"堅い"レースといった印象が強い。

しかしながら、デビューしたばかりの若駒の戦いとあって、伏兵の台頭も頻繁に見られ、３連単ではしばしば好配当が生まれている。2015年には26万円超え、2023年には18万円超えといった高額配当も飛び出している。

となれば、今年も人気薄の馬を軸にしてオイシイ配当を狙ってみるのも悪くない。そこで、過去10年の結果を参考にして、今年のレースで一発が期待できそうな馬を探し出してみたい。

まずは消去法によって、馬券に絡んでくるタイプを絞り込んでいこう。

過去10年で馬券に絡んだ30頭の戦績を見てみると、新潟２歳Ｓに臨むにあたって、３戦以上こなしてきた馬がいないことがわかる。そうなると、すでに４戦を消化しているフォトンゲイザー（牡２歳）、前走で３戦目の未勝利戦（８月10日／新潟・芝1400ｍ）を勝ち上がってきたタイセイフレッサ（牝２歳）は、"消し"でいいだろう。

また、過去に馬券圏内（３着以内）に入った30頭のうち29頭が、前走の新馬戦、あるいは未勝利戦で勝利を飾っていた。敗れている１頭、2015年に３着に入ったマコトルーメンにしても、ＧIII函館２歳Ｓ（５着。函館・芝1200ｍ）と重賞だった。それを踏まえると、前走で重賞以外のレースで敗れているのは厳しいと見る。

ここで馬券対象から外れるのは、タイセイボーグ（牝２歳）、リネンタイリン（牡２歳）の２頭だ。

残ったのは、サノノグレーター（牡２歳）、サンアントワーヌ（牝２歳）、ヒルデグリム（牝２歳）、フェスティバルヒル（牝２歳）、メーゼ（牝２歳）、リアライズシリウス（牡２歳）の６頭。穴狙いに徹することを考えれば、人気が予想される「２強」、フェスティバルヒル、リアライズシリウスを除いた４頭になる。

ここから、さらに絞り込んでみたい。あらためて過去10年で３着以内に入った30頭の前走を見てみると、半分以上の18頭がメンバー最速の上がり（タイも含む）をマークしていた。

この条件をクリアしたのは、残った４頭のうち、サノノグレーター、サンアントワーヌ、メーゼの３頭。いずれも、前走の新馬戦を快勝しており、大駆けがあってもおかしくない。このなかから１頭を軸馬に選んで、好配当を狙ってみてはどうだろうか。



新潟２歳Ｓでの大駆けが見込まれるメーゼ photo by Sankei Visual



