23Æü¡¢»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤È°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¿åÆñ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»°½Å¤È°¦ÃÎ¤Î³¤´ß¤Ç¿åÆñ»ö¸ÎÁê¼¡¤®2¿Í»àË´¡¡»ÖËà»Ô¡¦¸æºÂÇòÉÍ³¤´ß¤Ç¤Ï³¤¿åÍá¤ÎÃËÀ¤¬Å®¤ì¡¢ÅÄ¸¶»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¥«¥ºÎ¤ê¤ÎÃËÀ¤¬Å®¤ì¤ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢»ÖËà»Ô»ÖËàÄ®¤Î¸æºÂÇòÉÍ³¤´ß¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¤ÎÃÄÂÎ¿¦°÷¡¢Â¢ËÜ¿¿¹¨¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬¡¢Ìó100¥áー¥È¥ëÀè¤Î³¤¾å¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¢ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í5¿Í¤È³¤¿åÍá¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»ÔÃÓ¿¬Ä®¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï23Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÎëÌÚÇî¹¬¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬³¤ÌÌ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥«¥¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Å®¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
